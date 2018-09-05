وزارة التعليم العالي تعلن عن موعد الدخول الجامعي
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد الدخول الجامعي لموسم 2018/2019 بالنسبة للطلبة، وحددته يوم التاسع من شهر سبتمبر الحالي. وحسب بيان لوزارة التعليم العالي، فإن تم مطالبة مدراء المؤسسات الجامعية موافاة ومتابعة الهياكل المركزية. حتى لايكون هناك أي إعاقة للمسار للدخول الجامعي.
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