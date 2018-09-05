ارتفاع كبير في عدد الطلبة الجزائريين الراغبين بالدراسة في فرنسا





تقدم أزيد من 40 ألف طالب جزائري بطلب الدراسة في فرنسا من خلال منصة الجامعات الفرنسية، بحسب ما أورده موقع visa-algerie.com. وبذلك تكون الطلبات قد ارتفعت بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تقدم 32 ألف طالب بطلب الدراسة في الجامعات الفرنسية.وتؤكد هذه الأرقام الاتجاه الصعودي للاهتمام الطلبة الجزائريين بالدراسة في فرنسا، ففي أكتوبر 2017، تجمع حشد كبير من الشباب أمام المعهد الفرنسي بالجزائر العاصمة، من أجل التسجيل في اختبار معرفة الفرنسية، الذي يعد شرطًا ضروريًا لا غنى عنه من أجل التقدم بطلب الدراسة في الجامعات الفرنسية. وقال المعهد الفرنسي بالجزائر ردا على الجدل الذي أثارته تلك المشاهد لطوابير طويلة للطلبة الجزائريين “إن عدد الشباب الجزائري الراغبين في الدراسة في فرنسا يتزايد باستمرار”.وقد وضعت السلطات الفرنسية تسهيلات للطلبة الوافدين للدراسة في جامعاتها، منذ بداية العام الدراسي 2018/2019، حيث تم حذف المساهمة في الضمان الاجتماعي، والتي تبلغ 217 يورو، إضافة إلى أن عضوية الضمان الاجتماعي ستكون مجانية الآن لجميع الطلاب.

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