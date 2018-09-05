الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
05/09/2018 13:18:00

ارتفاع كبير في عدد الطلبة الجزائريين الراغبين بالدراسة في فرنسا


تقدم أزيد من 40 ألف طالب جزائري بطلب الدراسة في فرنسا من خلال منصة الجامعات الفرنسية، بحسب ما أورده موقع visa-algerie.comوبذلك تكون الطلبات قد ارتفعت بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تقدم 32 ألف طالب بطلب الدراسة في الجامعات الفرنسية.وتؤكد هذه الأرقام الاتجاه الصعودي للاهتمام الطلبة الجزائريين بالدراسة في فرنسا، ففي أكتوبر 2017، تجمع حشد كبير من الشباب أمام المعهد الفرنسي بالجزائر العاصمة، من أجل التسجيل في اختبار معرفة الفرنسية، الذي يعد شرطًا ضروريًا لا غنى عنه من أجل التقدم بطلب الدراسة في الجامعات الفرنسية. وقال المعهد الفرنسي بالجزائر ردا على الجدل الذي أثارته تلك المشاهد لطوابير طويلة للطلبة الجزائريين “إن عدد الشباب الجزائري الراغبين في الدراسة في فرنسا يتزايد باستمرار”.وقد وضعت السلطات الفرنسية تسهيلات للطلبة الوافدين للدراسة في جامعاتها، منذ بداية العام الدراسي 2018/2019، حيث تم حذف المساهمة في الضمان الاجتماعي، والتي تبلغ 217 يورو، إضافة إلى أن عضوية الضمان الاجتماعي ستكون مجانية الآن لجميع الطلاب.

 

عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

تيسمسيلت: وفاة ﺷﺎﺏ بصعقة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻘﻲ ﺷﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ (34 سنة ) ﺣﺘﻔﻪ  ﻫﺬﺍ ﺍلأﺭﺑﻌﺎء ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺻﻌﻘﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ أثناء ﺗﺼﻠﻴﺤﻪ ﻟﻤﻀﺨﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺪﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻮﺱ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻴﺪﻱ
image

وزارة التعليم العالي تعلن عن موعد الدخول الجامعي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد الدخول الجامعي لموسم 2018/2019 بالنسبة للطلبة، وحددته يوم التاسع من شهر سبتمبر الحالي. وحسب بيان لوزارة التعليم العالي،
image

ارتفاع كبير في عدد الطلبة الجزائريين الراغبين بالدراسة في فرنسا

تقدم أزيد من 40 ألف طالب جزائري بطلب الدراسة في فرنسا من خلال منصة الجامعات الفرنسية، بحسب ما أورده موقع visa-algerie.com. وبذلك تكون الطلبات قد ارتفعت
image

وزير العلاقات مع البرلمان في زيارة عمل إلى رومانيا

يقوم وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, ابتداء من اليوم, بزيارة عمل إلى رومانيا تدوم أربعة أيام بدعوة من نظيره الروماني. وأفاد بيان لذات الوزارة أنه
image

ارتفاع طفيف في فاتورة الواردات الغذائية

ارتفع إجمالي فاتورة استيراد المواد الغذائية بشكل طفيف خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2018، في حين سجلت فاتورة المنتجات الغذائية الرئيسية الستة انخفاضا
image

"الأفسيو" ينظم مبادرة "محفظة من أجل المستقبل" لفائدة المعوزين

يطلق منتدى رؤساء المؤسسات السبت المقبل عملية توزيع محافظ مدرسية بقصر المعارض  بالجزائر العاصمة لفائدة التلاميذ  المعوزين  وذلك في إطار مبادرة تحت شعار "تضامن منتدى
image

المعارضة تدعو أويحيى لعرض بيان السياسة العامة للحكومة

دعا  نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني الوزير الأول ،أحمد أويحيى، لعرض بيان السياسة العامة وعدم التأخر فيه. ودعت المجموعة البرلمانية للإتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء 
image

ولد عباس: إلتحاق منظمات وطنية بمبادرة "الجبهة الشعبية الصلبة"

 أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس، أمس، أنّ منظمتين كبيرتين انضمت إلى المشروع التاريخي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى
image

القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش بسيدي بلعباس

في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المتواصلة التي تقودها وحداتنا بمنطقة تفاسور، ولاية سيدي بلعباس، والتي أفضت، يوم 03 سبتمبر 2018، إلى القضاء على إرهابي
image

المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES يستنكر ويندد ضد تصريحات وزير الصحة

ورد الينا  للتو  بيان تنديد واستنكار من  المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي  CNESضد تصريحات وزير الصحة  والتي يراها غير مسؤولة من لدن المسؤول الاول لوزارة
قيم هذا المقال
0