وزير العلاقات مع البرلمان في زيارة عمل إلى رومانيا
يقوم وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, ابتداء من اليوم, بزيارة عمل إلى رومانيا تدوم أربعة أيام بدعوة من نظيره الروماني. وأفاد بيان لذات الوزارة أنه تندرج هذه الزيارة --يوضح ذات المصدر-- في إطار "توسيع مجالات التعاون الثنائي وتوطيد علاقات الثقة المتبادلة بين البلدين والشعبين الصديقين". وسيتم خلال هذه الزيارة الإمضاء على مذكرة تفاهم في مجال العلاقات مع البرلمان بين البلدين.
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