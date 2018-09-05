"الأفسيو" ينظم مبادرة "محفظة من أجل المستقبل" لفائدة المعوزين





يطلق منتدى رؤساء المؤسسات السبت المقبل عملية توزيع محافظ مدرسية بقصر المعارض بالجزائر العاصمة لفائدة التلاميذ المعوزين وذلك في إطار مبادرة تحت شعار "تضامن منتدى رؤساء المؤسسات محفظة من أجل مستقبل " . وتأتي المبادرة تجسيدا لسياسيتها الرامية إلى ترسيخ ثقافة دور المؤسسة المواطنة في التضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة،وأفاد منتدى رؤساء المؤسسات في بيان له أن" برنامج المنتدى لسنة 2018 سيكون خلال حفل رسمي بقصر المعارض بحضور رئيس منتدى المؤسسات علي حداد وكذا الرؤساء المحليين ووزراء في الحكومة وكذا والي العاصمة والسلطات المحلية والتي سيتم بموجبها توزيع محفظة على تلاميذ الأطوار التعليمة الثلاثة، الابتدائي والثانوي والاكمالي، في هذه المبادرة التي تعد الرابعة من نوعها حيث ستتواصل لتمس عديد الولايات أين سيتكفل "الافسيو" بعملية توزيعها على التلاميذ ". والجدير بالإشارة ان منتدى رؤساء المؤسسات سطر هذه العملية التضامنية كخطوة “طبيعية يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون، كون مهمتهم لا تقتصر فقط على خلق الثروة ومناصب الشغل للنهوض بالاقتصاد الوطني، بل تتسع أيضا للمساهمة في مساعدة الحكومة في التكفل بكل فئات المجتمع وخاصة الفئات الهشة .

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