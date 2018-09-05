المعارضة تدعو أويحيى لعرض بيان السياسة العامة للحكومة





دعا نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني الوزير الأول ،أحمد أويحيى، لعرض بيان السياسة العامة وعدم التأخر فيه. ودعت المجموعة البرلمانية للإتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء في بيان لها الحكومة إلى الالتزام بالدستور وخاصة في المادة 98 منه والتي تنص وجوبا على ضرورة عرض بيان السياسة العامة وعدم التأخر فيه,وهو المطلب الذي دعت إليه العديد من التشكيلات السياسية على غرار حركة مجتمع السلم التي دعت الحكومة سابقا إلى إضفاء أكثر شفافية على الأداء الحكومي من خلال عرض بيان السياسة العامة – وفقا لما تم تداوله-. وتشير معطيات إلى أن الدورة الثانية للمجلس الشعبي الوطني، التي انطلقت أشغالها أول أمس ستعرف تقديم بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول قبل الانتخابات الرئاسية إلى جانب 30 مشروع قانون وقانون المالية لسنة 2019 ، وستشهد دورة البرلمان 2018-2019 تقديم الوزير الأول لبيان السياسة العامة بعد عام من عرضه لمخطط عمل الحكومة ويكون العرض قبل الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة ، كما يأتي على رأس أولويات ممثلي الشعب، الفصل في مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للمجلس، الذي تم ارجاء الفصل فيه إلى الدورة الحالية للإعادة صياغته بعد جملة من الانتقادات والملاحظات التي طالت نص المشروع سيما الأحكام المتعلقة بالعقوبات التي يواجهها النواب في حال الغياب عن أشغال المجلس . ودعا نواب الإتحاد إلى ضرورة الإسراع في التصويت على النظام الداخلي للمجلس وتسهيل كل الادوات القانونية للرقابة وإعطاء المعارضة السياسية مكانتها الدستورية في هياكل المجلس بما لا يتعارض مع المادة 114 من الدستور وعرف التجربة التعددية للبرلمان، مجددا التزامهم أمام الشعب بالدفاع عن انشغالاته ومطالبه وخاصة في شقها الاجتماعي امام استمرار تدهور القدرة الشرائية والذي يقابلها الغلاء الفاحش غير المتحكم فيه , مشيرين أن الدورة الثانية للبرلمان في عهدته الثامنة تأتي في ظروف خاصة تعيشها الجزائر في شتى المجالات وعلى وقع التحضير لاستحقاقات مهمة في البلاد تعد فرصة أخرى. ودعت المجموعة البرلمانية إلى استغلالها من اجل انطلاقة حقيقية في مسيرة البلاد والتجول الجاد في الانتقال الديمقراطي السليم والصحيح، مؤكدة أن الانتخابات فرصة لتصحيح الأخطاء وخاصة في المسيرة السياسية والاقتصادية والتنموية للبلاد بعيدا عن الشعارات وبيع الوهم للجزائريين.

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