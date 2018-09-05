ولد عباس: إلتحاق منظمات وطنية بمبادرة "الجبهة الشعبية الصلبة"





أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس، أمس، أنّ منظمتين كبيرتين انضمت إلى المشروع التاريخي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى منظمة أبناء الشهداء برئاسة الطيب الهواري، وكذا منظمة أبناء المجاهدين برئاسة بلخافر صديق. وكشف ولد عباس خلال استقباله قيادة منظمة أبناء الشهداء أن الحزب قام بجرد كافة إنجازات الرئيس منذ توليه لكرسي الرئاسة، مشيرا إلى أن الحزب بادر في تقييم إنجازات رئيس الجمهورية منذ 20 سنة وسيتم تقديمها هذا الأسبوع، مفيدا بأنه تم تحصيل أكثر من 1000 مليار دولار صرفت خلال فترة توليه لحكم الجزائر، وقال إن تلك الأموال كانت نتيجة بناء المدارس والجامعات وحتى الطرقات والسدود. وهاجم ولد عباس أطرافا في المعارضة -لم يسميها- ، وقال إنها تحاول ضرب الجزائر من خلال التشكيك في إنجازات الرئيس بوتفليقة منذ 1999 . وقال الأمين العام "الأفلان واقف مع الرئيس ليس لمصالح شخصية وإنما لمصير الجزائر ووفاء له ما قدمه طيلة 20 سنة"، معلنا أن منظمتين كبيرتين انضمت إلى المشروع التاريخي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى منظمة أبناء الشهداء برئاسة الطيب الهواري، وكذا منظمة أبناء المجاهدين برئاسة بلخافر صديق. ومن جهة أخرى أشار الأمين العام لكلّ الأمور في البلاد والمخاطر التي تحدق بها، وكذا المخدّرات التي تغرق بها المغرب الجزائر، ومخاطر الإرهاب. هذا ونفى ولد عباس أن يكون حزبه يسعى لاحتكار الجبهة الشعبية، مؤكدا أن الأفلان هدفه تسخير كل الامكانيات لضمان نجاح ورص الصفوف.وكذا تحصين الجزائر من كل الأخطار والتحديات.

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