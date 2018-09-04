المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES يستنكر ويندد ضد تصريحات وزير الصحة





ورد الينا للتو بيان تنديد واستنكار من المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNESضد تصريحات وزير الصحة والتي يراها غير مسؤولة من لدن المسؤول الاول لوزارة الصحة حول ظروف وفاة زميلتنا الدكتورة المرحومة عائشة عويسات. وهاكم نص البيان كما ارسل الينا

...........يان تنديد واستنكار.................

لقد بلغنا بكل أسف ودهشة واستنكار التصريحات غير المسؤولة لوزير الصحة

حيث أن السيد الوزير وعوض أن يفتح تحقيق رسمي في سبب غياب طبيب مختص في القلب وطبيب مختص في الأعصاب في مستشفى يقع بعاصمة الجنوب الشرقي؛ وحول غياب مصل مضاد لسم العقارب في منطقة مشهورة بتواجد العقارب؛ وحول سبب بقاء الدكتورة المرحومة بغرفة الإنعاش لمدة 10 أيام كاملة دون أن يتم نقلها للمستشفى العسكري في الجوار أو لمستشفى آخر يوفر لها العلاج الغائب بمستشفى ورقلة.

عوض كل ذلك وفي تصريح أقل ما يقال عنه أنه تصريح غير مسؤول من شخص يفترض فيه أنه مسؤول عن قطاع الصحة؛ يتهم فيه الزميلة المرحومة انها هي من اعتدت على العقرب!!!

أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES؛ يدعوا وزير الصحة إلى التراجع الفوري عن تصريحاته الصادمة وغير المسؤولة؛ ويدعوا الجهات المسؤولة من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة الي التدخل الفوري لرد الاعتبار للزميلة المرحومة.

إن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي لن يسكت أمام هذه الاهانة؛ ويدعوا الزملاء من كافة الأسرة الجامعية لتحضير أنفسهم لحركة احتجاجية وطنية، سيحدد شكلها وتوقيتها قريبا جدا...

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