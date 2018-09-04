درك تيارت يكشف : إستعمال المياه القذرة غير المعالجة في السقي
وردت للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتخمارت معلومات تفيد بوجود بعض فلاحي قرية الملعب بلدية تخمارت ولاية تيارت يقومون بسقي محاصيلهم الفلاحية بالمياه القدرة من واد العبد ، على إثر ذلك تم استغلال المعلومة وتشكيل دورية بقيادة قائد الفرقة رفقة فصيلة الأمن والتدخل رقم 03 بالسوقر وكذا ممثل مصلحة النظافة على مستوى بلدية تخمارت و ممثل الصحة للعيادة المتعددة الخدمات بتخمارت ، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تخمارت ، من أجل التنقل إلى عين المكان وبعد تفقد الواد لفت انتباههم وجود محركات على حاشية الواد ، ملك لشخصان محل التحقيق، ليتم على الفور حجز هذا الأخير و وضعه بمحشر بلدية تخمارت لغاية صدور أمر قضائي ، ومن خلال المراقبة لواد العبد تم أخد عينتين من الماء الذي يستعمل في السقي الأولى من أمام المضخة المائية نوع قونو ، والثانية من أمام المضخة المائية مجهولة النوع ، من أجل إرسالها إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي ، في إنتظار النتيجة ، كما تم إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة ، الذي أعطى تعليماته بحجز المحركين المستعملين في عملية السقي ، وسماع الأطراف إلى حين صدور نتائج التحاليل . الوحدة: الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتخمارت تحقق في القضية.
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