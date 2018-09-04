60 ألف شرطي لتأمين الدخول المدرسي
أكد نائب مدير الشرطة الحضرية، عبد الحميد سعيدي، اليوم الثلاثاء في الكلمة التي ألقاها خلال تقديم الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة الدخول المدرسي والإجتماعي أنه تم تجنيد 60 ألف شرطي من أجل تأمين الدخول الإجتماعي و المدرسي 2018 / 2019. وأنه سيتم رفع عدد الحواجز على مستوى كل التجمعات السكنية والأسواق. كما أكد ذات المسؤول دخول 34 ألف شرطي بالدراجات الهوائية للعمل هذه السنة من أجل تأمين الأماكن التي يكثر فيها النشاط، كما تم تسخير 2020 شرطي من أجل محاربة التجارة الفوضوية.
عدد القراءات 49 مرة | قراءات اليوم 49 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك