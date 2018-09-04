بن غبريت تفتح أبواب الإعادة للتلاميذ المطرودين
نشرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت اليوم ، بروتوكول تنفيذ الترتيبات التنظيمية لعملية إعادة السنة للتلاميذ الذين تتوفر فيهم شروط لإعادة السنة ، ولم يستفيدوا منها بقرار من مجلس القسم للفصل الثالث. وينص البرتوكول على وضع الطلبات من قبل أولياء التلاميذ من 16 سبتمبر إلى 27 سبتمبر 2018، بينما تعلن المجالس الإستثنائية نتائج المداولات في 3 أكتوبر، أي يوما بعد إنعقادها.
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