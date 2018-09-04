

60 ألف شرطي لتأمين الدخول المدرسي أكد نائب مدير الشرطة الحضرية، عبد الحميد سعيدي، اليوم الثلاثاء في الكلمة التي ألقاها خلال تقديم الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني



بن غبريت تفتح أبواب الإعادة للتلاميذ المطرودين نشرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت اليوم ، بروتوكول تنفيذ الترتيبات التنظيمية لعملية إعادة السنة للتلاميذ الذين تتوفر فيهم شروط لإعادة السنة ، ولم يستفيدوا منها



إجراءات مشتركة مع وزارة التربية لتلقين ونشر قواعد النظافة داخل الوسط المدرسي كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، اليوم، أن مصالحه اتخذت عدة إجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتلقين ونشر قواعد النظافة داخل الوسط



حسبلاوي: "وضعية الكوليرا تحت السيطرة ونظام اليقظة مستمر" أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم بالجزائر العاصمة، أن الوضعية المتعلقة بداء الكوليرا هي تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه سيتم



بن غبريط وبدوي يشرفان على انطلاق الموسم الدراسي غدا من معسكر تشرف هذا الأربعاء وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رفقة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي على الانطلاق الرسمي للموسم



طمار: توزيع 36 ألف وحدة سكنية في المدينة الجديدة بالبليدة أكتوبر المقبل أعلن وزير السكن والعمران والمدينة ،عبد الوحيد تمار ،أول أمس، عن قرب توزيع 3600 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار بالمدينة الجديدة بوينان بولاية البليدة



20 طالبا سعوديا يطلبون اللجوء في كندا أكدت هيئة الإذاعة الكندية “CBC” أن 20 طالبا سعوديا طلبوا البقاء في كندا، على خلفية قرار الرياض بإجبار جميع المبتعثين على العودة. وجاء ذلك بعد انقضاء



إصدار سندات بقيمة 3.585 مليار دينار إلى غاية ماي الماضي كشف بنك الجزائر في حصيلته الشهرية التي نشرت في الجريدة الرسمية رقم 49، أنه بلغ حجم الكتلة النقدية التي تم إصدارها عن طريق سندات في



المقيمون يعودون إلى الاحتجاج غدا يعود الأطباء المقيمون للاحتجاج غدا ،أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث سينظم الأطباء المختصين الجدد تضامنا مع الأطباء المقيمين الراسبين في امتحانات نهاية