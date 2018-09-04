إجراءات مشتركة مع وزارة التربية لتلقين ونشر قواعد النظافة داخل الوسط المدرسي





كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، اليوم، أن مصالحه اتخذت عدة إجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتلقين ونشر قواعد النظافة داخل الوسط المدرسي.

وأضاف الوزير بأن مصالحه اتخذت عدة إجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتلقين قواعد النظافة بالوسط المدرسي وذلك عن طريق وحدات الكشف المدرسي المنتشرة عبر تراب الوطن، وأكد في هذا الإطار أن وحدات الكشف المدرسي التي تسهر على صحة التلاميذ عليها وضع برامج وقائية لحماية التلاميذ وتلقينهم كيفية الوقاية من كل الأمراض المتنقلة والخطيرة، للإشارة توجد 1829 وحدة كشف عبر القطر تغطي 27 ألف مؤسسة تربوية للأطوار الثلاثة.





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