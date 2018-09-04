حسبلاوي: "وضعية الكوليرا تحت السيطرة ونظام اليقظة مستمر"





أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم بالجزائر العاصمة، أن الوضعية المتعلقة بداء الكوليرا هي تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه سيتم الإبقاء على نظام اليقظة إلى غاية فهم الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الحالة الصحية الاستعجالية.

و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية أن الوضعية وفقا لما عرضه الخبراء هي تحت السيطرة، فيما سيتم الابقاء على نظام اليقظة إلى غاية فهم الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الحالة الصحية الاستعجالية التي عرفتها بلادنا و إلى غاية عدم تسجيل أي حالة مشتبه فيها. كما أبرز حسبلاوي أن فترة حضانة البكتيريا قد تكون طويلة نسبيا حسب الخبراء. واوضح في هذا الصدد"ان الوضعية الصحية متحكم فيها وان القضاء على وباء الكوليرا سيكون في اقرب الآجال وهذا بعد الانتهاء من التشخيصات على مستوى المخابر".

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