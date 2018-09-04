طمار: توزيع 36 ألف وحدة سكنية في المدينة الجديدة بالبليدة أكتوبر المقبل





أعلن وزير السكن والعمران والمدينة ،عبد الوحيد تمار ،أول أمس، عن قرب توزيع 3600 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار بالمدينة الجديدة بوينان بولاية البليدة . وأوضح لدى زيارة عمل وتفقد قام بها لولاية البلدية أن المستفيدين من السكنات سيدخلون شققهم شهر أكتوبرالمقبل ، مشيرا إلى قرب اتمام عملية توصيل الاحياء بالماء الشروب المرافق الاساسية الأخرى ، وتعتبر عملية التوزيع هذه أول عملية في المدينة بوينان الجديدة التي تضم 32 الف وحدة سكنية من مختلف صيغ الانجاز ، في انتظار عمليتين اخريين قبل نهاية السنة ليرتفع عدد السكنات الموزعة هناك إلى 9 آلاف وحدة سكنية. وأكد الوزير :" ..من المنتظر أن تتواصل عملية الإسكان هذه إلى غاية نهاية السنة بحيث سيتم توزيع نحو 9000 وحدة سكنية من صيغتي البيع بالإيجار و كذا الترقوي العمومي"، مشددا على ضرورة استكمال كافة اللمسات الأخيرة بغية توزيعها في الآجال المحددة، وتطرق الوزير إلى المبالغ المالية "المعتبرة" التي رصدتها الدولة لتشييد هذه المدينة الجديدة المستحدثة لتخفيف الضغط على المدن الكبرى، على غرار رصد 43 مليار دج لإنجاز الطرقات والشبكات المختلفة إلى جانب إنجاز المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أن عشرة ملايير منها خصصت لإقتناء العقار، هذا إلى جانب رصد 610 مليون دج لإعادة تهيئة عمروصة القديمة. وستخصص هذه المبالغ المالية -يقول الوزير- لإنجاز 204 مرفق عمومي والذي سيشمل مختلف القطاعات كالصحة و التعليم و الرياضة و الثقافة و الإدارة، بالإضافة إلى 40 مرفقا آخرا مسجل في إطار الأحياء المدمجة.كما تطرق تمار في كلمته إلى بعض العراقيل التي يواجهها مشروع المدينة الجديدة بوينان و المتمثلة أساسا في مشكل العقار، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تسعى لتجاوز هذا الإشكال و هذا "في إطار قانوني بحت مع مراعاة مصالح كل الأطراف و دون المساس بالحقوق المشروعة لأي طرف". ومن جهة أخرى وفي إطار زيارته الميدانية لعدد من المشاريع الجاري إنجازها على مستوى هذه المدينة، أمر الوزير بتدارك بعض النقائص التي تم تسجيلها على مستوى ورشات الإنجاز، داعيا إلى فتح الأبواب أمام المستفيدين من هذه السكنات للوقوف على نوعية الأشغال و هذا قبل توزيعها، مع أخذ بعين الاعتبار جميع ملاحظاتهم بغية تداركها في حالة ما إذا كانت على صواب.

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