المقيمون يعودون إلى الاحتجاج غدا





يعود الأطباء المقيمون للاحتجاج غدا ،أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث سينظم الأطباء المختصين الجدد تضامنا مع الأطباء المقيمين الراسبين في امتحانات نهاية التخصّص، للمطالبة ببرمجة دورة استدراكية للراسبين في هذا الامتحان المصري الذي تم في ظروف استثنائية في دورته الماضية. وقال المكلف بالإعلام على مستوى التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين حمزة بوطالب، في تصريح لموقع " كل شيء عن الجزائر" إنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 5 سبتمبر أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من قبل الأطباء المختصين الجدد تضامنا مع الأطباء المقيمين الراسبين في امتحانات نهاية التخصّص، للمطالبة ببرمجة دورة استدراكية للراسبين في هذا الامتحان المصري الذي تم في ظروف استثنائية في دورته الماضية. وأوضح بوطالب "..وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تبرمج لحد الساعة الدورة الاستدراكية لامتحانات نهاية التخصص، التي تتم في العادة في دورتين عادية واستدراكية"، مشيرا إلى العدد الكبير من الأطباء المقيمين الذين رسبوا في هذا الامتحان المصيري على عكس السنوات الماضية، في الوقت الذي تتماطل الوزارة في تحديد مصير هؤلاء الراسبين في إقرار دورة استدراكية. وينظم الأطباء المختصون الجدد الناجحون في الامتحان وقفة احتجاجية تضامنا مع زملائهم الراسبين في نفس اليوم المبرمج لاختيارهم للأماكن التي سيقضون فيها مدة الخدمة المدنية التي أكد بوطالب بأنها ستتم وفقا لمضمون محضر الاتفاق بين وزيرة التعليم العالي وتنسيقية الأطباء المقيمين شهر أفريل الفارط والتي تقضي بتقليص مدة الخدمة المدنية وفقا لما ينص عليه محضر الاتفاق الجديد.

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