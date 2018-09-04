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04/09/2018 12:42:00

محمد مباركي: 400 ألف منصب تكوين جديد مبرمج لدورة سبتمبر 2018


صرح وزير التكوين و التعليم المهنيين, محمد  مباركي,أمس، عشية دخول موسم التكوين المهني المرتقب يوم 23 سبتمبر القادم أنه تمت برمجة حوالي 400.000 منصب تكوين جديد لدورة سبتمبر 2018 ، موضحا أن هذا العدد في ارتفاع مقارنة بالسنة  السابقة و يمكنه الزيادة في حالة الضرورة و ذلك من خلال استغلال كل الفرص المتاحة في نمط التكوين عن طريق التمهين. وقال الوزير "إننا جاهزون لاستقبال كل طالبي التكوين في ظروف لائقة ونعمل على جعل دخول 2018 في مستوى الدور الذي يلعبه قطاع  التكوين المهني وهو الدور الذي تتزايد أهميته باستمرار"، مؤكدا أن الوزارة تعمل على "التكفل بالاحتياجات من الموارد البشرية الضرورية لسير المؤسسة و التنمية الاقتصادية وعلى الاستجابة للطلب الاجتماعي من حيث التكوين المهني الى جانب الفروع الأخرى للمنظومة الوطنية للتربية" خاصة -يضيف الوزير- "أن 450.000" شاب يغادرون سنوياً التعليم العام الكلاسيكي دون شهادات أو مؤهلات". ويتعلق الأمر حسب الوزير "بإعادة توجيه أكبر عدد ممكن من هؤلاء الشباب نحو التحضير لشهادات مهنية والحصول على تأهيل" ، معتبرا أن "التسرب المدرسي الحقيقي يخص فقط الذين يغادرون التعليم العام و لا يندمجون في التكوين أو التعليم المهنيين"، مطمئنا :"قطاع التكوين و التعليم المهنيين, وكما هو الحال في كل سنة, لا يذخر جهدا من أجل تسخير كل الوسائل البشرية أو المادية الضرورية لضمان سنة تكوينية جيدة".

 

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