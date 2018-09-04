قيطوني يستبعد "الزيادات" في أسعار الوقود والكهرباء والغاز





أكد وزير الطاقة ،مصطفي قيطوني،أمس، أن مشروع قانون المحروقات هو الآن قيد الدارسة ويسكون جاهز نهاية ديسمبر.

وقال قيطوني في تصريح لصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الثانية من الفترة التشريعية الثامنة أن المسودة الأولى لمشروع قانون المالية جاهزة و لن تتضمن أي زيادات قائلا: " لا أظن انه سيكون فيه زيادات في أسعار الوقود أو الكهرباء والغاز"، موضحا أن المجال البترولي جد واسع والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لديهم الكثير للقيام به، مؤكدا أنه سيتم اقتراح العديد من محاور الهامة التي ستمكن الشباب الجزائري المتخرج من العمل في المجال، مشددا على أن المؤسسات المحلية ستشارك في الأشغال مجمع سوناطراك وكل قطاع الطاقة من أجل التوصل الى اعادة ادماج بأزيد من 70 في المائة.

ويعلق على اجتماع "الأوبك" المقرر في سبتمبر الجاري

أما فيما يخض اجتماع الاوبك المقرر من 20 إلى 23 سبتمبر فوصفه باجتماع هام لأنه يعد ميلاد الثاني للقرار المتخذ والمبادرة التي اخذها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2016 وهي التي سمحت بان تستقر الأسعار وسمحت للأوبك لتكون لديها نظرة موحدة مشتركة ومتقاربة، وقال أنه اجتماع اعتيادي لوزراء منظمة الأوبك للنظر في كيفية سير سوق النفط، والنظر في الأشغال التي تمت من طرف اللجان واللجان الفرعية المكلفة بهذا الملف. ورجح وزير الطاقة أن تكون وجهات النظر جد متقاربة وسنخرج بقرارات موحدة تكفل توازن بين العرض والطلب للمحافظة على الاسعار نحن معنيين بالحفاظ على توازن العرض والطلب على حد قوله.

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