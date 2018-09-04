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04/09/2018 12:14:00

القضاء على إرهابي بسيدي بلعباس


في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا لعملية البحث والتمشيط التي تقودها وحداتنا بمنطقة تفاسور، ولاية سيدي بلعباس، والتي مكنت من القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 سبتمبر 2018، مخبأين (02) للإرهابيين يحويان قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة.     في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بعين قزام ، (05) مولدات كهربائية و(450) غرام من مادة الديناميت ومعدات تفجير، في حين حجز عناصر الدرك الوطني (2820) وحدة من مختلف المشروبات بورقلة   من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني (41,7) كيلوغرام من المرجان بسوق أهراس ، فيما أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (15) شخصا كانوا على متن قارب نزهة على بعد 13 ميلا بحريا شمال الغزوات .

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