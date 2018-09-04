

بن غبريط وبدوي يشرفان على انطلاق الموسم الدراسي غدا من معسكر تشرف هذا الأربعاء وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رفقة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي على الانطلاق الرسمي للموسم



طمار: توزيع 36 ألف وحدة سكنية في المدينة الجديدة بالبليدة أكتوبر المقبل أعلن وزير السكن والعمران والمدينة ،عبد الوحيد تمار ،أول أمس، عن قرب توزيع 3600 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار بالمدينة الجديدة بوينان بولاية البليدة



20 طالبا سعوديا يطلبون اللجوء في كندا أكدت هيئة الإذاعة الكندية “CBC” أن 20 طالبا سعوديا طلبوا البقاء في كندا، على خلفية قرار الرياض بإجبار جميع المبتعثين على العودة. وجاء ذلك بعد انقضاء



إصدار سندات بقيمة 3.585 مليار دينار إلى غاية ماي الماضي كشف بنك الجزائر في حصيلته الشهرية التي نشرت في الجريدة الرسمية رقم 49، أنه بلغ حجم الكتلة النقدية التي تم إصدارها عن طريق سندات في



المقيمون يعودون إلى الاحتجاج غدا يعود الأطباء المقيمون للاحتجاج غدا ،أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث سينظم الأطباء المختصين الجدد تضامنا مع الأطباء المقيمين الراسبين في امتحانات نهاية



محمد مباركي: 400 ألف منصب تكوين جديد مبرمج لدورة سبتمبر 2018 صرح وزير التكوين و التعليم المهنيين, محمد مباركي,أمس، عشية دخول موسم التكوين المهني المرتقب يوم 23 سبتمبر القادم أنه تمت برمجة حوالي 400.000 منصب تكوين



قيطوني يستبعد "الزيادات" في أسعار الوقود والكهرباء والغاز أكد وزير الطاقة ،مصطفي قيطوني،أمس، أن مشروع قانون المحروقات هو الآن قيد الدارسة ويسكون جاهز نهاية ديسمبر. وقال قيطوني في تصريح لصحافة على هامش افتتاح الدورة



القضاء على إرهابي بسيدي بلعباس في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا لعملية البحث والتمشيط التي تقودها وحداتنا بمنطقة تفاسور، ولاية سيدي بلعباس، والتي مكنت من القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش



راوية: لا زيادات في الرسوم والضرائب وأسعار الأنترنت أكد وزير المالية ،عبد الرحمن راوية، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن أية زيادات في الرسوم والضرائب وأسعار الأنترنت، موضحا أن سياسة