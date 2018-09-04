راوية: لا زيادات في الرسوم والضرائب وأسعار الأنترنت





أكد وزير المالية ،عبد الرحمن راوية، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن أية زيادات في الرسوم والضرائب وأسعار الأنترنت، موضحا أن سياسة الدعم ستبقى مستمرة خلال 2019، وقال إنه سيتم الشروع في تطبيق سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف الفئات الهشة في المجتمع عندما تتوفر الشروط لذلك". وأوضح في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2018 /2019 لمجلس الأمة أن "مشروع قانون المالية 2019 مازال مجرد مشروع أولي فقط و لم يمرر بعد الى مجلس الوزراء " ، مطمئنا أنه " لن تكون هناك أية زيادات في الضرائب والرسوم وأسعار الانترنت". وفي رده على سؤال حول مشروع مراجعة سياسة الدعم الموجه للمواطنين, أفاد الوزير أن الدعم سيبقى مستمرا في 2019 ، موضحا أنه "سيتم الشروع في تطبيق سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف الفئات الهشة في المجتمع عندما تتوفر الشروط لذلك"، وأضاف بالقول:" الحكومة لن تقوم بأي اجراء اذا لم يتم تحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم"، مسترسلا:" اللجنة المكلفة بدراسة وإعداد سياسة الدعم على مستوى وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية وباقي القطاعات الأخرى المعنية لإعداد هذه السياسة"، مضيفا أن " العمل لم ينته بعد لذلك لم تبادر الوزارة بأي اجراء في هذا الاتجاه حاليا". وفي رده على سؤال يتعلق بإجراءات محاربة الفساد التي سيتضمنها مشروع قانون المالية 2019 و عما إذا كانت الشركات الأجنبية الناشطة في البلاد هي المستهدفة بهذه الإجراءات نفى الوزير ذلك ، مؤكدا أن الادارة تعمل بصفة دائمة و تحرص على تقديم مقترحاتها العملية لمواجهة هذه الظاهرة في اطار مشاريع قوانين المالية، لافتا أن الإدارة اتخذت العديد من الاجراءات للتصدي لهذه الظاهرة السلبية التي تكبح مسار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد .

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