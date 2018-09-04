بن صالح يُحذر "الأطراف" التي تدعو للنزول إلى الشارع





دعا رئيس مجلس الأمة ،عبد القادر بن صالح، أمس، الرئيس بوتفليقة إلى الاستمرار في مواصلة المسيرة في نفس النهج والتوجه، مطالبا الطبقة السياسية بالرقي في نقاشها السياسي والعمل على تجنيب إقحام مؤسسات الجمهورية ورموزها في الجدل العقيم والذي لا جدوى منه، محذرا الأطراف التي تدعو للنزول إلى الشارع للاحتجاج والتظاهر. وحذر بن صالح خلال افتتاح أشغال الدورة البرلمانية بمجلس الأمة بعض الأطراف التي قال إنها "تحاول التعبير عن مواقفها خاصة تلك التي تدعو إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج والتظاهر"، مؤكدا أن "الأسلوب الأنسب للتعبير عن أي مطلب أو انشغال يجب أن يكون عبر الحوار الذي يتوجب الإكثار من منابره"، مشيرا أن " الواجب يقتضي من سائر فئات مجتمعنا باختلاف انتماءاتها، وبصفة أخص القوى السياسية إلى إعادة تقييمها للأوضاع وترتيب أولويات نقاشاتها الظرفية ومطالبها المرحلية بما ينسجم والمصلحة العليا للبلاد خاصة في ظل التحديات الكبيرة والمعارك العديدة التي لا زالت تنتظرنا كمواجهة الأزمة المالية وتنويع الاقتصاد الوطني وتعميق الممارسة الديمقراطية". وأشار بن صالح إلى أن "المصلحة الوطنية العليا للبلاد تقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى تجديد الدعوة للرجل الذي حقق الإنجازات وأعاد الأمن والاستقرار للبلاد وفتح أبواب المستقبل الواعد لشبابها وأرسى قواعد الدولة الحديثة وحصنها بمؤسسات دستورية تعمل بانسجام"، داعيا "الرئيس بوتفليقة إلى الاستمرار في مواصلة المسيرة في نفس النهج والتوجه". كما دعا بن صالح " المؤسسات المؤثرة في الرأي العام سيما وسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني... ومطالبتها هي الأخرى بالقيام بدورها في مجال التحسيس والتوعية بصعوبات المرحلة ومناشدة الجميع للمشاركة في توفير المناخ المساعد على إجراء الانتخابات القادمة في أجواء ديمقراطية شفافة ونزيهة من شأنها أن تساعد على اختيار من هم الأصلح لحسن قيادة البلاد ومؤسساتها"، مشددا على أهمية تظافر جهود الجميع من أجل تعزيز التماسك الوطني وتوحيد الصف بين مختلف الفئات الاجتماعية حفاظًا على وحدتنا الوطنية خاصة"، قائلا :" إننا اليوم أمام وضع سياسي وأمني صعب، وضع يهدد حدودنا من كل الجهات". واعتر بن صالح أن "دورتنا البرلمانية هذه تنعقد في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية أعدت لها الجهات المعنية كافة الشروط لكي يكون الدخول الاجتماعي في هذه المرة دخولاً عاديًا وسلسًا على الرغم من بروز بعض المشاكل العابرة"، مبرزا أن "هذا الدخول الاجتماعي يأتي متزامنًا هذه المرة مع الإجراءات التي إتخذتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بغرض التخفيف من الأعباء التي كان من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن"، قائلا "تأتي هذه الإجراءات متزامنة مع انطلاق مشاريع اِقتصادية هامة من شأنها أن توفر بالطبع مناصب عمل جديدة وتساهم في خلق مناخ دخول اجتماعي عادٍ" .

خديجة قدوار

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