"حمس" تدعو لدخول اجتماعي آمن





دعت حركة مجتمع السلم، الحكومة لتأمين الدخول الاجتماعي ، منددة بما أسمته "تضارب التصريحات" حول مـصدر وباء الكوليرا " داء الفقراء " ، الذي قالت أنه زاد من مخاوف الجزائريين. وشددت الحـركة في بيـان لـها تحوزه "الاتحاد" على أهمية الأخـذ بـعين الاعتـبار لانـشغالات المـواطنين، كما انتقدت ما قالت عنه "غياب رؤية سياسية واقتصادية حقيقة لمستقبل البلاد ". وبالمقابل خـرج نـواب الحـركة عن صـمتهم تجاه وباء "الكـوليرا" الذي يـضرب ولايات بـوسط الـبلاد ، حيث نددت بالتصريحات الرسمية "المتضاربة" - حسبها- حـول مـصدر الــوباء " داء الفقراء " ، منوهة بأن " الكوليرا" زادت من مخاوف الجزائريين وأن ذلك ليس في مصلحة الاستقرار السياسي والمؤسساتي للدولة – تقول "حمس"-. هذا ودعت "حمس" إلى تعديل قانون العقوبات بما يضمن ردع جرائم اختطاف وقتل واغتصاب الأطفال ، وذلك لإعادة الثقة للمواطن وضمان الأمن والإستقرار، مشيرة إلى ضرورة إدراج القوانين ذات الأولوية للمواطن ضمن هذه الدورة الحالية على غرار قانون العمل وقانون الجمعيات ، وكذا قانون الجماعات المحلية وقانون العقوبات ، كما جددت دعوتها لتكريس الدور الحقيقي للبرلمان ليمارس دوره الرقابي والتشريعي في إطار الفصل والتوازن والتكامل بين السلطات.

خ.قدوار

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