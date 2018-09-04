"الأفافاس" يطالب بلجنة تحقيق حول أسباب ظهور "الكوليرا"





قاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية، أمس، افتتاح الدورة التشريعية لفترة 2018-2019 بغرفتيه، ودعا لتنصيب لجنة تحقيق حول أسباب ظهور "الكوليرا". وانتقد الأفافاس في بيان له السياسية التي ينتهجها البرلمان ، مؤكدا أن "..الجزائريات و الجزائريون يأملون في أن يكون لهم برلمان سيد، يؤدي دوره الدستوري و يمثل الشعب و التشريع باسمه". ومن جهة أخرى حذر الحزب من دخول اجتماعي ساخن، بآفاق مجهولة، تحمل مخاطر كبيرة على استقرار البلاد و مستقبلها، مشيرا إلى من تدهور القدرة الشرائية للمواطن، ووضع معيشي صعب . هذا ولم يفوت "الأفافاس" الفرصة للحديث عن عودة ظهور الأوبئة والأمراض المعدية، و ما خلفه ذلك من قلق وخوف لدى المواطنات والمواطنين، كما انتقد طريقة تسيير ملف وباء "الكوليرا " وما أسماه بـ" التناقض" في تصريحات مختلف المسؤولين، مطالبا بالمناسبة بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب ظهور وباء الكوليرا

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