مفرزة للجيش الوطني الشعبي تقضي على ارهابي بسيدي بلعباس





في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تفاسور، ولاية سيدي بلعباس قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مساء اليوم 03 سبتمبر 2018، على إرهابي واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين كشفت ودمرت مخبأ للارهابيين يحوي مواد تُستعمل في تحضير المتفجرات والقنابل تقليدية الصنع.

جدير بالذكر أن العملية لا تزال متواصلة أين تقوم حاليا وحداتنا بتطويق المنطقة ومحاصرة المجموعة الإرهابية التي كانت وراء اغتيال مواطنين (02) اثنين خلال شهر رمضان المنصرم ببلدية واد السبع.

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