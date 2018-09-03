وزير السياحة بن مسعود: بؤكد على معاقبة الوكالات السياحية التي أخلت بالقانون





قال وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، سيتم معاقبة الوكالات السياحية التي أخلت بالقانون والنظام المقرر في ذات الشأن .

وحسب التصريح المستقاه من لن الوزير بن مسعود على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، ردا على سؤال يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها وزارته تجاه الوكالات التي قصرت في مهامها، قال أن "القانون واضح وظوح الشمس وسيتم تطبيقه بكل قوة ومعاقبة كل الوكالات السياحية التي اخلت بالقانون والنظام المعمول به"، مؤكدا انه سيتم "دراسة كل الشكاوي التي وردت الى الوزارة في ذات الاطار

علما ان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، قد سبق وان صرح أن مصالحه أحصت وكالة سياحية واحدة نظمت موسم الحج دون رخصة، مشيرا الى أن ملفها سيعرض على وزارة السياحة بصفتها الجهة المخولة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

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