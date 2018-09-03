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03/09/2018 15:56:00

تسليم 150 سيارة من علامة مرسيدس بنز لفائدة وزارة الداخلية


قامت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة "مرسيدس بنز" بتيارت, اليوم الاثنين , بتسليم 150 وسيلة نقل من نوع "سبرينتر" ذات 23 مقعدا لفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لاستعمالها في النقل المدرسي, حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر انه "مواصلة لتجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به فخامة السيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, الرامي إلى تشجيع المنتوج الوطني, وتطبيقا لتعليمات السيد الفريق, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, المتعلقة بتطوير مختلف الصناعات العسكرية والميكانيكية منها بالخصوص, بما يلبي احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي ومختلـف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة, قامت, اليوم الاثنين 03 سبتمبر 2018, الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز «SPA SAFAV-MB» بتيارت بالناحية العسكرية الثانية, بتسليم 150 وسيلة نقل من نوع SPRINTER 515 CDI ذات 23 مقعدا للنقل المدرسي لفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, لاسيما ونحن على أبواب الدخول المدرسي 2018-2019". وأضاف ذات المصدر ان "تسليم هذه الطلبية يأني في أجالها المحددة ليؤكد التزام واحترافية الشركـة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز بتيارت وقدرتها على الاستجابة لمختلف طلبات زبائنها, سواء من حيث الكمية أو نوعية منتجاتها, وذلك تجسيدا للأهداف المسطرة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتفعيل الصناعة الوطنية

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