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03/09/2018 15:39:00

الإطاحة بعصابات إجرامية دولية تحترف المتاجرة في المخدرات و الأقراص المهلوسة


تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية الجزائر من توقيف سبعة عشرة (17) شخصا في عمليات متفرقة متعلقة بالإطاحة بعصابات إجرامية دولية تحترف المتاجرة في المخدرات و الأقراص المهلوسة و كذا الاعتداءات على مستعملي الطريق في اقاليم أولاد فايت و الدرارية و براقي و الدويرة و زرالدة و بئر توتة و الرويبة ، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان صادر عن ذات المصالح. "و قد تم ايداع المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 36 سنة الحبس بمؤسسة إعادة التربية بعد حجز 5ر1 كلغ من المخدرات و 375 قرص مهلوس"، يبرز ذات المصدر.

و قد انطلقت القضية الأولى حينما تلقت الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالشراقة معلومات مفادها وجود عصابة تقوم بترويج المخدرات الصلبة و المهلوسات على مستوى محور بلديتي أولاد فايت و الدرارية ، و بعد الترصد لأفراد العصابة تم توقيف 3 أشخاص و حجز 170 غرام من الكيف المعالج و أقراص مهلوسة مختلفة الأنواع و كمية من الكوكايين و أسلحة بيضاء و ألعاب نارية كانت تستعمل في الاعتداءات على المواطنين. كما تم حجز مبلغ مالي قدره 180 مليون سنتيم. أما القضية الثانية التي تمت معالجتها من قبل الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني لكل من الدويرة و زرالدة و بئر توتة و الرويبة فقد تم من خلالها توقيف 7 أشخاص و حجز 300 قرص مهلوس و 983 غرام من الكيف المعالج فيما قامت الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني ببراقي بتوقيف عصابة أشرار مكونة من 4 أشخاص من ذوي السوابق العدلية الذين زرعوا الرعب بإقليم بلدية براقي عن طريق قيامهم بالاعتداءات على مستعملي الطريق. و قد تم حجز في هذه القضية الأخيرة 6 سيوف من مختلف الأحجام و قارورة مسيلة للدموع و كمية من المخدرات من مادة الكيف المعالج و أقراص مهلوسة.

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