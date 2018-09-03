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03/09/2018 15:18:00

أعضاء من مجلس الأمة يقاطعون أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية


قاطع, اليوم الاثنين, حوالي 20 عضوا من مجلس الامة, أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية 2018 /2019 التي ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح , " تضامنا " مع زميلهم بوجوهر مليك, الموقوف في قضية فساد . وقال عضو المجلس محمود قيصري للصحافة ان "عدد كبير من أعضاء المجلس قاطعوا أشغال الجلسة الافتتاحية, تضامنا مع زميلهم من ولاية تيبازة بوجوهر مليك الموقوف في قضية فساد", داعيا " الى فتح تحقيق معمق في هذه القضية وتقديم ملف الادانة الى مجلس الامة لاتخاذ الاجراءات المناسبة (رفع الحصانة)". وكان أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي كان ينتمي اليه البرلماني بوجوهر مليك قد "قرر إقصاء بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب على إثر تورطه في قضية فساد". واكد أن القرار استند على أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني لهذا الحزب.

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