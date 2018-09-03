المديرية العامة للحماية المدنية تضع مخطط أمني بمناسبة الدخول المدرسي





سخرت المديرية العامة للحماية المدنية جهازا امنيا خاصا، تحسبا للدخول المدرسي 2018 / 2019 لوقاية التلاميذ من حوادث مرور حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لذات المديرية . ويهدف هذا المخطط -حسب ذات البيان-إلى تأمين منهجي للطرق التي تعرف كثافة واكتظاظ في حركة السير خاصة في المناطق الحضرية والنقاط السوداء أين "تكون نسبة وقوع حوادث المرور مرتفعة" مما يتطلب تدعيم التعداد البشري للتدخل على مستوى وحدات الحماية المدنية لأجل تغطية مختلف طلبات النجدات التي تتلقاها . واعتبرت المديرية العامة للحماية المدنية أن "الوقاية و تحسيس الأولياء " الذين وصفتهم ب"المربي الأول في مجال السلامة المرورية" للاطفاهم وحمايتهم من مختلف الأخطار المتعلقة بحوادث المرور تمثل "أولوية بالنسبة لها " ،خاصة وأن فئة الأطفال -كما أضافت-"غير واعية في غالب الأحيان بالأخطار التي تهددها " وذلك حسب ما تم ملاحظته "عند لدى الشريحة العمرية للأطفال عند 03 سنوات عند دخولهم إلى الروضة ثم يزداد الخطر عند ذهابهم إلى المدرسة بمفردهم في سن 05 إلى 06 سنوات". وأوضح ذات المصدر بأن "الخطر يبلغ ذروته لدى الشريحة العمرية 11 و 12 سنة عند الطور المتوسط" ، مما يستدعي حتما تعزيز الوقاية من حوادث الطرقات بالنسبة للمشاة ذي الفئات الصغرى لحماية أنفسهم من هذه الأخطار. و في هذا الصدد تذكر المديرية العامة للحماية المدنية أولياء الأطفال بنصائح والإرشادات الوقائية الواجب تقديمها وشرحها إلى أبنائهم على غرار استعمال ممر المشاة ، في حال انعدامه اختيار مكان تكون الرؤية جيدة في الاتجاهين ويكون فيه الطفل مرئي من طرف السائقين مع اتخاذ الحيطة والحذر حتى في ممرات المشاة مع النظر إلى اليسار و اليمين قبل قطع الطريق . أما في حالة وجود الإشارات الضوئية تدعو ذات المديرية الراجلين إلى "احترام الضوء الأخضر والتأكد من أن كل المركبات متوقفة قبل قطع الطريق بالمشي لا بالركض لتجنب السقوط ". وتدعو بالمناسبة إلى نصح الأطفال " بالتقليل من التنقلات بالمشي بالطرق المؤدية إلى المؤسسات التربوية والفرق بين المساحات المخصصة للعب و المساحات المخصصة للسير محذرة في ذات الوقت من خروج المركبات من مرأب أو المرور بجانب أشغال و خلال سقوط الأمطار أو الثلوج.

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