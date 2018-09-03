الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
03/09/2018 14:55:00

المديرية العامة للحماية المدنية تضع مخطط أمني بمناسبة الدخول المدرسي


سخرت المديرية العامة للحماية المدنية جهازا امنيا خاصا، تحسبا للدخول المدرسي 2018 / 2019 لوقاية التلاميذ من حوادث مرور حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لذات المديرية . ويهدف هذا المخطط -حسب ذات البيان-إلى تأمين منهجي للطرق التي تعرف كثافة واكتظاظ في حركة السير خاصة في المناطق الحضرية والنقاط السوداء أين "تكون نسبة وقوع حوادث المرور مرتفعة" مما يتطلب تدعيم التعداد البشري للتدخل على مستوى وحدات الحماية المدنية لأجل تغطية مختلف طلبات النجدات التي تتلقاها . واعتبرت المديرية العامة للحماية المدنية أن "الوقاية و تحسيس الأولياء " الذين وصفتهم ب"المربي الأول في مجال السلامة المرورية" للاطفاهم وحمايتهم من مختلف الأخطار المتعلقة بحوادث المرور تمثل "أولوية بالنسبة لها " ،خاصة وأن فئة الأطفال -كما أضافت-"غير واعية في غالب الأحيان بالأخطار التي تهددها " وذلك حسب ما تم ملاحظته "عند لدى الشريحة العمرية للأطفال عند 03 سنوات عند دخولهم إلى الروضة ثم يزداد الخطر عند ذهابهم إلى المدرسة بمفردهم في سن 05 إلى 06 سنوات". وأوضح ذات المصدر بأن "الخطر يبلغ ذروته لدى الشريحة العمرية 11 و 12 سنة عند الطور المتوسط" ، مما يستدعي حتما تعزيز الوقاية من حوادث الطرقات بالنسبة للمشاة ذي الفئات الصغرى لحماية أنفسهم من هذه الأخطار. و في هذا الصدد تذكر المديرية العامة للحماية المدنية أولياء الأطفال بنصائح والإرشادات الوقائية الواجب تقديمها وشرحها إلى أبنائهم على غرار استعمال ممر المشاة ، في حال انعدامه اختيار مكان تكون الرؤية جيدة في الاتجاهين ويكون فيه الطفل مرئي من طرف السائقين مع اتخاذ الحيطة والحذر حتى في ممرات المشاة مع النظر إلى اليسار و اليمين قبل قطع الطريق . أما في حالة وجود الإشارات الضوئية تدعو ذات المديرية الراجلين إلى "احترام الضوء الأخضر والتأكد من أن كل المركبات متوقفة قبل قطع الطريق بالمشي لا بالركض لتجنب السقوط ". وتدعو بالمناسبة إلى نصح الأطفال " بالتقليل من التنقلات بالمشي بالطرق المؤدية إلى المؤسسات التربوية والفرق بين المساحات المخصصة للعب و المساحات المخصصة للسير محذرة في ذات الوقت من خروج المركبات من مرأب أو المرور بجانب أشغال و خلال سقوط الأمطار أو الثلوج.

عدد القراءات 11 مرة | قراءات اليوم 11 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

أعضاء من مجلس الأمة يقاطعون أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية

قاطع, اليوم الاثنين, حوالي 20 عضوا من مجلس الامة, أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية 2018 /2019 التي ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح
image

المديرية العامة للحماية المدنية تضع مخطط أمني بمناسبة الدخول المدرسي

سخرت المديرية العامة للحماية المدنية جهازا امنيا خاصا، تحسبا للدخول المدرسي 2018 / 2019 لوقاية التلاميذ من حوادث مرور حسب ما أفاد به اليوم الاثنين
image

بوحجة يدعو الجزائريين إلى المزيد من التجند واليقظة لمواجهة مختلف التحديات

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني, السعيد بوحجة , اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الجزائريين إلى المزيد من التجند و اليقظة في إطار "جبهة شعبية قوية" لمواجهة
image

المسرح الجهوي لوهران ينخرط مع الجمعيات الثقافية

أبرم المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" اتفاقيات مع العديد من الجمعيات الثقافية والتراثية المحلية لمضاعفة عروض مسرح الشارع بهدف الترويج لهذا النوع المسرحي. وأفاد مدير
image

افتتاح معرض الكتاب "سيلا" يوم 29 أكتوبر المقبل

كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أول أمس، أنّه تقرّر فتح الطبعة 23 للمعرض الدولي للكتاب سيلا بالجزائر يوم 29 أكتوبر القادم، كاشفا عن ضيف
image

سوناطراك والشركة البوليفية "يو بي أف" تعززان تعاونهما

اتفق مجمع سوناطراك و الشركة العمومية البوليفية لحقوق النفط" يو بي أف" على تعزيز تعاونهما بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها يوم الجمعة بسانتا كروز دي
image

بن غبريط: تخفيف وزن المحفظة لتلاميذ الطور الابتدائي رسميا

كشفت وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن غبريط، أمس، أنه سيتم تخفيف وزن المحفظة المدرسية لتلاميذ الطور الابتدائي بحوالي كيلوغرامين وذلك للمساهمة في الحفاظ على صحتهم
image

أزيد من 200 ألف زائر يوميا لمنتزه "الصابلات" بالعاصمة

يستقطب منتزه "الصابلات" بالجزائر العاصمة الممتد على مسافة 5،4 كلم يوميا أزيد من 200 ألف زائر قادمين من مختلف ولايات البلاد يأتون لهذا المتنفس رفقة
image

توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسطيف

 أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 سبتمبر 2018 بسطيف ، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش
image

زعلان يتباحث سبل دعم و تطوير علاقات التعاون مع سفير اسبانيا

 الشركات الاسبانية مهتمة بولوج السوق الجزائرية تباحث وزير الأشغال العمومية والنقل ،عبد الغني زعلان، مع سفير مملكة اسبانيا بالجزائر سانتياغو كاباناس أمس، بالجزائر سبل دعم و
قيم هذا المقال
0