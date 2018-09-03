الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
03/09/2018 12:10:00

بن غبريط: تخفيف وزن المحفظة لتلاميذ الطور الابتدائي رسميا


كشفت وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن غبريط، أمس، أنه سيتم تخفيف وزن المحفظة المدرسية لتلاميذ الطور الابتدائي بحوالي كيلوغرامين وذلك للمساهمة في الحفاظ على صحتهم . وأوضحت بن غبريط في حديث خصت به وكالة الأنباء الجزائرية عشية  الدخول المدرسي 2018 /2019 أن " الوزارة أصدرت منشورا للأدوات المدرسية  للمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي متوسط و ثانوي) يهدف إلى تخفيف وزن المحفظة والتخفيض من تكلفة الأدوات وعقلنة استغلالها ،" مشيرة إلى أن هذا المنشور تم  انجازه انطلاقا من عمل ميداني قامت به لجنة مختصة مكونة من أساتذة و مفتشين ومديرين سنة 2013 تم تحديثه في 2018. وقد توصل هؤلاء إلى ضرورة تخفيف وزن المحفظة وهي فارغة إلى جانب تقليص حجم الكراريس والأدوات التي تحتويها ، مشيرة أنه من خلال زيارة اللجنة  للأسواق والإطلاع على الأدوات المتوفرة، فإن المحفظة سيتقلص وزنها بفارق يتراوح ما بين 2 كيلوغرام و 4 كيلوغرام و هذا وفق المستوى الدراسي ، مبرزة أن تقليص حجم الكراس إلى 64 صفحة ضروري، داعية الأساتذة إلى اعتماد هذا الحجم بدل استعمال التلاميذ لكراريس ذات 96 أو 120 صفحة. وأثبتت الدراسة --تقول المسؤولة الأولى عن القطاع-- أنه بالنسبة للسنة  الأولى والثانية من التعليم الابتدائي سينتقل وزن المحفظة من 2.5 كلغ الى 1.95  كلغ ، أما بالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي فيمكن تقليص وزن المحفظة بعد التخفيف إلى 2.75 كلغ بدل 950 .3 كلغ ، أي بفارق يصل الى 1.25 كلغ، مشيرة إلى أنه بالنسبة للسنتين الثالثة والرابعة ابتدائي تم تخفيف وزن المحفظة المدرسية من خلال تقليص عدد صفحات الكتاب المدرسي في هذا المستوى، وقالت إن السنتين الأولى والثانية يستعملان الكتاب الموحد في المواد العلمية وآخر للقراءة والتربية المدنية وهذا منذ سنتين.  أما بالنسبة للسنة الرابعة والخامسة ابتدائي --تقول الوزيرة--التي تزن محفظة التلميذ في هذا المستوى 4.5 كلغ ي فمع وزن المحفظة المخففة تم التوصل الى 3.10  كلغ أي الفرق وصل إلى 4 .1كلغ، مشيرة إلى  حلول بيداغوجية واقتراحات قدمتها الجماعة  التربوية لتخفيف وزن المحفظة المدرسية على غرار ابقاء كراس النشاطات الخاص  بالتلميذ في القسم، وعدم جلب كل الأدوات في اليوم الى جانب تخصيص أدراج في  القسم و في البيت. وعلى صعيد آخر قالت بن غبريط إن هذه السنة ستكون "سنة تكوينية بامتياز"، وذلك وفقا لديناميكية عمل يعتمدها القطاع "لبلوغ أعلى معايير الجودة" في التربية والتعليم، مشيرة  أن السنة الدراسية  2019/2018 "سنة تكوينية بامتياز تطبيقا للمخطط الوطني للتكوين الممتد إلى غاية  2020 الذي يمس جميع عمال القطاع" ، مذكرة أن حوالي 80 ألف موظف استفادوا خلال  السنة الدراسية 2017- 2018 من التكوين (معلمون مفتشون و إداريون وعمال  احترافيون) . وتميزت الفترة التي سبقت الدخول المدرسي تنظيم الندوة الوطنية للمدراء المركزيين في 20 أوت الماضي ثم الندوة الوطنية لمديري التربية في الـ 27 من  نفس الشهر علاوة على تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الأمناء العامين لمديريات التربية في 29 أوت.

 

عدد القراءات 31 مرة | قراءات اليوم 31 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

المسرح الجهوي لوهران ينخرط مع الجمعيات الثقافية

أبرم المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" اتفاقيات مع العديد من الجمعيات الثقافية والتراثية المحلية لمضاعفة عروض مسرح الشارع بهدف الترويج لهذا النوع المسرحي. وأفاد مدير
image

افتتاح معرض الكتاب "سيلا" يوم 29 أكتوبر المقبل

كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أول أمس، أنّه تقرّر فتح الطبعة 23 للمعرض الدولي للكتاب سيلا بالجزائر يوم 29 أكتوبر القادم، كاشفا عن ضيف
image

سوناطراك والشركة البوليفية "يو بي أف" تعززان تعاونهما

اتفق مجمع سوناطراك و الشركة العمومية البوليفية لحقوق النفط" يو بي أف" على تعزيز تعاونهما بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها يوم الجمعة بسانتا كروز دي
image

بن غبريط: تخفيف وزن المحفظة لتلاميذ الطور الابتدائي رسميا

كشفت وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن غبريط، أمس، أنه سيتم تخفيف وزن المحفظة المدرسية لتلاميذ الطور الابتدائي بحوالي كيلوغرامين وذلك للمساهمة في الحفاظ على صحتهم
image

أزيد من 200 ألف زائر يوميا لمنتزه "الصابلات" بالعاصمة

يستقطب منتزه "الصابلات" بالجزائر العاصمة الممتد على مسافة 5،4 كلم يوميا أزيد من 200 ألف زائر قادمين من مختلف ولايات البلاد يأتون لهذا المتنفس رفقة
image

توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسطيف

 أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 سبتمبر 2018 بسطيف ، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش
image

زعلان يتباحث سبل دعم و تطوير علاقات التعاون مع سفير اسبانيا

 الشركات الاسبانية مهتمة بولوج السوق الجزائرية تباحث وزير الأشغال العمومية والنقل ،عبد الغني زعلان، مع سفير مملكة اسبانيا بالجزائر سانتياغو كاباناس أمس، بالجزائر سبل دعم و
image

حسبلاوي أمام مهمة صعبة .. بين "إرضاء المقيمين" والتصدي للكوليرا": قطاع الصحة على صفيح ساخن

·      الأطباء المقيمون يحتجون أمام مقر وزارة الصحة يعيش قطاع الصحة على صفيح ساخن بسبب "الغليان" من عدة جوانب ، حيث يواجه مختار حسبلاوي وزير القطاع
image

ساحلي: الجبهة الشعبية القوية جاءت إستجابة لنداء الرئيس

أكد رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أمس، أن الجبهة الشعبية القوية، جاءت بعد دعوة رئيس الجمهورية لها، موضحا أن الرسالة الأخيرة التي وجهها
image

ولد عباس: الأفـــــــلان يؤكّد على الإلتفاف حول "الجبهة الشعبية"

·      الرئيس بوتفليقة عاد إلى الوطن بصحة وعافية أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس ، أمس، أنّ الأفلان يؤكّد من جديد نيته
قيم هذا المقال
0