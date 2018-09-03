توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسطيف





أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 سبتمبر 2018 بسطيف ، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من باتنة والمدية ، تسعة (09) أشخاص بحوزتهم (08) أسلحة نارية تقليدية الصنع وبندقية (01) صيد و(04) كيلوغرامات من البارود، في حين حجزت مفارز أخرى (14,3) كيلوغرام من مادة TNT ومسدسين(02) آليين بكل من عين قزام وتمنراست .

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من تندوف ، تمنراست وعين قزام ، (04) منقبين عن الذهب ومهربين (02) اثنين وضبطت شاحنتين و(16) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بالاضافة إلى (05) مولدات كهربائية و(06) مطارق ضغط، فيما حجز عناصر الدرك الوطني (35,6) قنطار من مادة التبغ و(1200) وحدة من مختلف المشروبات بكل من مستغانم، بسكرة والوادي.

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