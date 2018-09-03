

المسرح الجهوي لوهران ينخرط مع الجمعيات الثقافية أبرم المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" اتفاقيات مع العديد من الجمعيات الثقافية والتراثية المحلية لمضاعفة عروض مسرح الشارع بهدف الترويج لهذا النوع المسرحي. وأفاد مدير



افتتاح معرض الكتاب "سيلا" يوم 29 أكتوبر المقبل كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أول أمس، أنّه تقرّر فتح الطبعة 23 للمعرض الدولي للكتاب سيلا بالجزائر يوم 29 أكتوبر القادم، كاشفا عن ضيف



سوناطراك والشركة البوليفية "يو بي أف" تعززان تعاونهما اتفق مجمع سوناطراك و الشركة العمومية البوليفية لحقوق النفط" يو بي أف" على تعزيز تعاونهما بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها يوم الجمعة بسانتا كروز دي



بن غبريط: تخفيف وزن المحفظة لتلاميذ الطور الابتدائي رسميا كشفت وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن غبريط، أمس، أنه سيتم تخفيف وزن المحفظة المدرسية لتلاميذ الطور الابتدائي بحوالي كيلوغرامين وذلك للمساهمة في الحفاظ على صحتهم



أزيد من 200 ألف زائر يوميا لمنتزه "الصابلات" بالعاصمة يستقطب منتزه "الصابلات" بالجزائر العاصمة الممتد على مسافة 5،4 كلم يوميا أزيد من 200 ألف زائر قادمين من مختلف ولايات البلاد يأتون لهذا المتنفس رفقة



توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسطيف أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 سبتمبر 2018 بسطيف ، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش



زعلان يتباحث سبل دعم و تطوير علاقات التعاون مع سفير اسبانيا الشركات الاسبانية مهتمة بولوج السوق الجزائرية تباحث وزير الأشغال العمومية والنقل ،عبد الغني زعلان، مع سفير مملكة اسبانيا بالجزائر سانتياغو كاباناس أمس، بالجزائر سبل دعم و



حسبلاوي أمام مهمة صعبة .. بين "إرضاء المقيمين" والتصدي للكوليرا": قطاع الصحة على صفيح ساخن · الأطباء المقيمون يحتجون أمام مقر وزارة الصحة يعيش قطاع الصحة على صفيح ساخن بسبب "الغليان" من عدة جوانب ، حيث يواجه مختار حسبلاوي وزير القطاع



ساحلي: الجبهة الشعبية القوية جاءت إستجابة لنداء الرئيس أكد رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أمس، أن الجبهة الشعبية القوية، جاءت بعد دعوة رئيس الجمهورية لها، موضحا أن الرسالة الأخيرة التي وجهها