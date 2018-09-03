زعلان يتباحث سبل دعم و تطوير علاقات التعاون مع سفير اسبانيا
- الشركات الاسبانية مهتمة بولوج السوق الجزائرية
تباحث وزير الأشغال العمومية والنقل ،عبد الغني زعلان، مع سفير مملكة اسبانيا بالجزائر سانتياغو كاباناس أمس، بالجزائر سبل دعم و تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الأشغال العمومية والنقل . وأكد بيان للوزارة أن الطرفان أعربا عن ارتياحهما لمستوى علاقات التعاون الثنائية التي وصفت بـ " الجيدة و المثمرة " خاصة في مجال الاشغال العمومية والنقل.كما دعا الطرفان إلى توسيع وتعزيز ودعم التعاون أكثر بين البلدين في هذا القطاع الحيوي. ومن جانبه, اكد سفير اسبانيا إن بلاده تسعى لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الجزائر و دعم التعاون و الشراكة الثنائية في ظل الاهتمام المتزايد للشركات الاسبانية بولوج السوق الجزائرية.
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