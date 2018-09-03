ساحلي: الجبهة الشعبية القوية جاءت إستجابة لنداء الرئيس





أكد رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أمس، أن الجبهة الشعبية القوية، جاءت بعد دعوة رئيس الجمهورية لها، موضحا أن الرسالة الأخيرة التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للأمة كانت هامة وواضحة. وقال الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي خلال ندوة صحفية مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس"اللقاء اليوم الذي جمع الأحزاب مع حزب الأفلان، ما هو إلا لبنة في بناء الجبهة الشعبية القوية"، مشيرا أنه قد تم تنصيب لجنة مشتركة داعمة لإستمرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حكم البلاد. وأضاف ساحلي:" ..تمت دعوة النخبة من اجل إعداد أرضية عمل إستنادا الى رسالة الرئيس بوتفليقة يوم المجاهد والتي دعا فيها الى رص الصفوف وتشكيل الجبهة الشعبية"،مسترسلا:" الرسالة الأخيرة التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للأمة كانت هامة وواضحة"، مستطردا:" ..هذه الجبهة هي مجموعة الإستمرارية للبناء والإستقرار، جاءت لتجسيد التوجهات السياسية المشتركة بين الأحزاب "، وتهدف هذه الجبهة للحفاظ على سيادة القرار الوطني، وترقية الحس المدني، وتنويع الإقتصاد و التحدي الأمني.

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