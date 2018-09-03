ولد عباس: الأفـــــــلان يؤكّد على الإلتفاف حول "الجبهة الشعبية"





· الرئيس بوتفليقة عاد إلى الوطن بصحة وعافية

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس ، أمس، أنّ الأفلان يؤكّد من جديد نيته الصادقة وإرادته الثابتة، والعمل مع الجمع بين جميع الأحزاب دون احتكار، موضحا أن نداء الرئيس بوتفليقة بتشكيل الجبهة الشعبية تهدف إلى عدّة نقاط هامّة. وأكّد ولد عباس خلال لقائه مع الأحزاب الداعمة لمبادرة الرئيس بوتفليقة أنّ حزب جبهة التحرير الوطني، يعمل من أجل تشكيل سدّا منيعا للجيش والأسلاك الأمنية، وهذا لمحاربة الفساد والمخدرات التي أصبحت تنخر الشباب ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وأضاف الأمين العام، أنّ نداء الرئيس بوتفليقة يهدف إلى حماية البلاد من كلّ الأخطار، وكذا الحفاظ على استقرار وأمن ووحدة الشعب، ومواجهة التحديات ومحاربة الفساد والمخدرات التي تنخر الشباب والإقتصاد الجزائري، بالإضافة إلى صيانة مكاسب الشعب الجزائري. ومن جهة أخرى قال الأمين العام إنّ الرئيس بوتفليقة عاد إلى أرض الوطن بصحّة جيّدة، مؤكدا "الرئيس عاد بصحّة وعافية، وستبقى الجزائر واقفة"، وأضاف:" الافلان يؤكّد من جديد نيته الصادقة وإرادته الثابتة والعمل مع الجمع بين جميع الأحزاب دون احتكار، مضيفا بأن نداء الرئيس بوتفليقة بتشكيل الجبهة الشعبية تهدف إلى عدّة نقاط هامّة.

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