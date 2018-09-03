مرسيدس بنز تسلم 150 وسيلة نقل للنقل المدرسي بتيارت
قامت، اليوم الاثنين 03 سبتمبر 2018، الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة "مرسيدس بنز" «SPA SAFAV-MB» بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، بتسليم (150) وسيلة نقل من نوع SPRINTER 515 CDI ذات (23 مقعدا) للنقل المدرسي، لفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لاسيما ونحن على أبواب الدخول المدرسي 2018-2019.
يأتي تسليم هذه الطلبية في أجالها المحددة ليؤكد التزام واحترافية الشركـة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز بتيارت وقدرتها على الاستجابة لمختلف طلبات زبائنها سواء من حيث الكمية أو نوعية منتجاتها، وذلك، تجسيدا للأهداف المسطرة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتفعيل الصناعة الوطنية.
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