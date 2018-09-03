الرئيس بوتفليقة يهنئ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية
بعث رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تان داي كوانغ أعرب له فيها عن ارتياحه للمستوى "المميز" الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر وجمهورية فيتنام الاشتراكية. وكتب رئيس الجمهورية في برقيته : "يسعدني غاية السعادة وجمهورية فيتنام الاشتراكية تحتفل بعيدها الوطني، أن أعرب لكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن أحر التهاني وصادق التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب الفيتنامي الصديق". وأضاف رئيس الدولة قائلا: "هذا, واغتنم هذه الفرصة لأعرب لكم عن ارتياحي للمستوى المميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا الصديقين، وانني على قناعة تامة من ان العلاقات بين الجزائر والفيتنام سوف تزداد متانة واتساعا في المستقبل بفضل التزامنا المشترك والامكانيات الواسعة المتاحة لبلدينا".
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