سجال بين حمدادوش وجیلالي سفیان





دخل رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، والقیادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش في سجال بخصوص تصريحات حول وزن المعارضة في الجزائر. وأعلن رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد النائب في حركة مجتمع السلم والرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحركة، ناصر حمدادوش- وفقا لما تم تداوله- ، داعيا إياه إلى التخلي عن الحصانة البرلمانية ومواجهته في القضاء. وهاجم حمدادوش في منشور له عبر صفحته الرسمیة على موقع "فايسبوك"، رئیس حزب جیل جديد، جیلالي سفیان، وصفت حزبه بالأحزاب التي ليس لها وزنٌ واعتبارٌ في الساحة السياسية، وذلك ردا على تصريحات الأخير بخصوص "حمس" ، وقال حمدادوش:" ..عليك أن تستحي قبل أن تتحدّث عن حركة مجتمع السلم، فعندما نتحدّث عن المعارضة لا نقصدك أصلا، ولا نعتبرك منها فعلا، ولا ناطقًا باسمها حكمًا، بل نقصد الشخصيات والأحزاب التي لها وزنٌ واعتبارٌ في الساحة السياسية، لأنك لا تمثّل حجمًا ولا رقمًا في المعادلة، ولا تستطيع أن تثبت حضورًا على المستوى الوطني إلا بالاختباء وراء المعارضة الجماعية، وتخشى مواجهة الشعب ديمقراطيا، ثم تدّعي أن لك حزبًا وطنيًّا تزايد به على الآخرين بمقاطعة كلّ الاستحقاقات."

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