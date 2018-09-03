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03/09/2018 10:27:00

الأفافاس: "مبادرة الإجماع" فرصة للخروج من الأزمة


اعتبرت جبهة القوى الإشتراكية " الأفافاس" أن مبادرة الإجماع" فرصة للخروج من الأزمة، داعية الشباب الجزائري ليكون على خط المواجهة في الكفاح السياسي في القرى والأحياء والجامعات ، لتثقيف المواطنين حول حقوقهم الأساسية في المجال  السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. ووجهت الهيئة الرئاسية في اختتام جامعتها الصيفية دعوة من أجل إعادة أحياء مبادرتها الوطنية التي أكدت ستسمح للبلاد  للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي تهدد تماسكها الاجتماعي ووحدتها الإقليمية ، وإقامة دولة قانون ديمقراطية واجتماعية. مضيفة "من أجل المساهمة ومبادرة محدثة للعديد من المقترحات والفرص الضائعة للجزائر منذ الاستقلال. ودعا "الأفافاس" الشباب للإنخراط في الحياة السياسية والجمعوية ، مؤكدا بالقول " لا يعني الانخراط بالضرورة الانضمام إلى حزب ومن الممكن أيضًا الانضمام إلى اتحادات الطلاب المستقلة ، ونقابات العمال المحليين ، والتنشيط في الجمعيات غير الحكومية ، وإنشاء جهات أخرى في جميع القطاعات الممكنة ، واستثمار الأحياء والقرى والشبكات الاجتماعية من خلال جميع أنواع المبادرات". هذا ودعت جبهة القوى الإشتراكية الشباب الجزائري ليكون  على خط المواجهة في الكفاح السياسي في القرى والأحياء والجامعات ، لتثقيف المواطنين حول حقوقهم الأساسية في المجال  السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.

 

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