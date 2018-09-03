عيسى يُدافع عن موسم الحج ويُبرئ الأئمة





· الوزارة ستتأسس كطرف مدني في أي قضية برفعها الحجاج ضد الوكالات

أقر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بصحة الفيديوهات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوضع الحجاج الصعب في مشعر منى، مؤكدا صعوبة التحكم في إيواء الحجّاج الذين فاق عددهم هذا الموسوم عدد حجاج السنة الماضية بـ1000 حاج (حصة إضافية). وقال إن انسحاب أعضاء البعثة من مخيماتهم لصالح الحجاج الذين التحقوا بعائلاتهم في المخيمات خلق شيئا من التوازن مع بعض من الضيق والمشقة المعروفة في هذا المشعر. وأوضح عيسى أمس، بمنتدى جريدة المجاهد أنه تم تعيين 9 مراقبين طول فترة الحج من اجل إعداد التقرير حول النقائص والأخطاء المرتكبة فيه هذا الموسم الذي سيرفع إلى الوزير الأول أحمد أويحيى خلال اجتماع مجلس الوزراء، وقال إن عدد الحجاج الذي قاموا بحج "الرفاع" هو 200 حاج و150 حاج "فييابي" فقط من تنظيم وكالتي نحاج وزعاطشة أما حج نصف رفاح فاستفاد من 1500 حاج من عدو وكالات . أما فيما يخص تأشيرات المجاملات فأكد الوزير أنها من صلاحيات القنصلية السعودية والتي لا منحها للوكالات السياحية أصلا، موضحا أن هناك 420 حاصل على هذه التأشيرة سمح لهم بالدخول في بعثة الحج الجزائر من خلال دفع 350 دينار من اجل التكفل بالنقل الإيواء والإطعام، فيما يتكفل الحاج بالتذكرة السفر و مصاريف الحج التي تمنح لسلطات السعودية في الأردن

قدمنا تقريرا إلى وزير الحج السعودي حول الصعوبات مع شركة “فلاي ناس”

قال وزير الشؤون الدينية إنه لا يوجد حجاج عالقون في المطار، موضحا أن شركة طيران سعودية خاصة كانت السبب في تأخر الرحلات، مؤكدا أنّ الحاج عندما يخرج من العمارة يبقى في كنف البعثة الجزائرية، مشيرا أن البعثة متكونة من أطباء والحماية المدنية وكذا إطارات ديوان الحج والعمرة ومرشد ديني، مضيفا أنّها تتكفل يالحاج بصفة خاصة من حيث المأكل والمشرب والصحة، مسترسلا:" الحجّاج وجدوا صعوبة مع شركة طيران سعودية خاصة “فلاي ناس” كانت السبب في تؤخّر الرحلات ..عندنا صعوبة حقيقة هذا الموسم مع شركة الطيران فلاي ناس.. والبعثة الجزائرية قدمت تقريرا إلى وزيرة العمر والحج السعودي بخصوصها”.

.. “تورط الأئمة في قضية البوشي لا أساس له من الصحة”

نفى محمد عيسى، أن يكون الأئمة متورطون في قضية “كوكايين” وهران و فضيحة “البوشي”، مؤكدا " تورط الأئمة في قضية البوشي إفتراء"، مضيفا أن مدير الشؤون الدينية والأوقاف كذب ذلك من قبل، وأضاف أن هذا الملف كثير من الفاعلين لديهم خلفيات سياسية.

أكثر من ألف حاج جزائري إستفادو من حج " VIP "

أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه خلال حج 2018 إستطاعت الجزائر أن تبلغ حج الرفاهية قبل أوانه، مشيرا إلى أن 200 حاج جزائري قاموا بحج الرفاهية بعدما كان مقررا السنة المقبلة من قبل وكالتين خاصة تحت الراية الجزائرية، بالإضافة إلى 1050 حاج جزائري إستفادوا من الحج الممير أو مايعرف بحج “VIP”، ناهيك عن إستفادة 200 حاج من حج الخدمات المحسنة، في حين باقي الحجاج استفادو من الحج الإقتصادي العادي.

حجاج جزائريون يحتجون أمام فندق الأزهر بجدة بعد تأخر نقلهم

نظم أمس، حجاج ينحدرون من البيض والنعامة، وقفة احتجاجية أمام مقر فندق الأزهر بجدة وقطعوا الطريق أمامه، احتجاجا على تأخر نقلهم للجزائر من مطار جدة، وأكثر من 270 حاج عالقين من يوم الجمعة، وسط تنظيم سيء من شركة خطوط “فلاي ناس” السعودية التي تنظم نقل الحجاج لأول مرة و تملك طائرة واحدة تنقل مئات الحجاج الجزائريين ذهابا و ايابا.

رئيس الجمهورية رفض أن يحمل الجامع الأعظم إسمه..

قال محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفض أن يحمل الجامع الأعظم إسمه، مشيرا إلى أن الرئيس رفض أن ينسب إليه المسجد عكس ما يفعله بعض الحكام في باقي الدول، لذلك يحمل اسم جامع الجزائر.

خديجة قدوار

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