ارهبيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست





سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، اليوم 02 سبتمبر 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست ويتعلق الأمر بكل من المدعو "عبد الله كلغلغ" المدعو "يعقوب حسن"، و"علي ولد بادي كلغلغ" المدعو "ساعد".

الارهابيان اللذان إلتحقا بالجماعات الارهابية سنة 2010، كان بحوزتهما مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوءين.

هذه العملية التي تضاف إلى سلسلة النتائج النوعية المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.

عدد القراءات 15 مرة | قراءات اليوم 15 مرة