الاحزاب المنطوية تحت لواء "جبهة شعبية صلبة،" تنادي الرئيس للترشح





جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس مطالبة الرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة مواصلة المسيرة التي شرع فيها خلال 1999.وأوضح ولد عباس اليوم الأحد خلال لقائه الأحزاب الـ 15 الداعمة لمبادرة الرئيس بتشكيل جبهة شعبية صلبة، أن الأفلان يسعي للعمل مع الجميع من أجل تأسيسها دون إقصاء أو تمييز أي طرف عن أخر، الهادفة حسبه لسد الطريق أمام المغامرات السياسوية.ووصف الأمين العام رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفلقية خلال الاحتفال بيوم المجاهد ببيان أول نوفمبر، قائلا إن نداء الرئيس يشبه إلى أقصى حد بيان أول نوفمبر.كما أكد أن استمرار الرئيس بوتفليقة ضروري وملح أمام التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد خاصة المخدرات التي أغرفت الجزائر في الفترة الأخيرة.ومن جهة أخرى أكد ولد عباس أن الرئيس بوتفليقة عاد إلى أرض الوطن بصحّة جيّدة بعد الفحوصات الدورية التي أجرها بجنيف السويسرية

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