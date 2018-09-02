الفريق الوطني العسكري الجزائري يتألق في البطولة العالمية





العسكرية الـ 65 للخماسي العسكري بالنمسا

خلال مشاركته في البطولة العالمية العسكرية الخامسة والستين للخماسي العسكري التي جرت وقائعها بالنمسا في الفترة من 27 أوت إلى 02 سبتمبر 2018، تألق الفريق الوطني للخماسي العسكري بإحراز لقب بطل العالم العسكري لسنة 2018 وكذا الميدالية الذهبية حسب الفرق في تخصص التتابع في شوط المقاتل، وهو الاختصاص الذي يتطلب قدرات فنية وبدنية عالية لدى الرياضيين.

عرفت هذه البطولة العسكرية ذات المستوى العالي جدا، التي ينظمها دوريا المجلس الدولي للرياضة العسكرية، مشاركة (16) فريقا بمجموع (64) رياضيا من الدول المعروفة عالميا في مجال الخماسي العسكري، لاسيما البلد المنظم النمسا والصين والبرازيل والاكوادور وروسيا...

يأتي هذا التتويج الرياضي ليُضاف إلى سلسلة الانجازات والنتائج المحققة التي تؤكد نجاعة الاستراتيجية الرياضية المنتهجة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ودعمها الدائم لمختلف التخصصات الرياضة العسكرية.

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