11 منشأة بيداغوجية جديدة لصالح قطاع التربية والتعليم بالوادي





تدعم قطاع التربية بولاية الوادي بما لا يقل عن 11 منشأة بيداغوجية جديدة في مختلف الأطوار التعليمية و6 مطاعم مدرسية التي ستدخل حيز الإستغلال برسم الدخول المدرسي المقبل 2018/ 2019 بما يساهم في تحسين شروط التمدرس للتلاميذ ، حسبما علم اليوم الأحد من مصالح الولاية. ويتعلق الأمر بثمانية (8) مجمعات مدرسية بالطور الابتدائي إلى جانب متوسطتين وثانوية ،حيث تتوزع هذه المنجزات التربوية عبر مختلف أنحاء الولاية، حسب ذات المصدر. كما سيتدعم القطاع بستة (6) مطاعم مدرسية بالطور الابتدائي وثماني (8) أنصاف داخلية موزعة بالتساوي بين الطورين المتوسط والثانوي وذلك في إطار البرنامج الوطني المسطر لتعميم خدمات الإطعام المدرسي لفائدة المتمدرسين. وتحسبا للموسم الدراسي الجديد فقد أطلقت أشغال إعادة الاعتبار لعديد الهياكل التربوية بالولاية ، بغرض تحسين شروط التمدرس للتلاميذ لمختلف الأطوار التعليمية ، كما اشارت مصالح الولاية. ويتوخى من المرافق التعليمية الجديدة تدارك النقص المسجل في هذا المجال ببعض المناطق وتقريب المنشآت التربوية من التلاميذ سيما بالمناطق النائية وأيضا التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ بالأقسام . تجدر الإشارة أن برنامج إعادة الاعتبار للمؤسسات التربوية لا يزال متواصلا ليشمل كل المدارس التي تعاني من تدهور لهياكلها بالإضافة إلى مشاريع مسجلة لإنجاز هياكل تربوية جديدة ، كما ذكرت مصالح الولاية

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