اجتماع للأحزاب السياسية الداعمة لرئيس الجمهورية اليوم
أعلن حزب جبهة التحرير الوطني عن تنظيم اجتماع للأحزاب السياسية الداعمة لرئيس الجمهورية اليوم، من أجل إنشاء الجبهة الشعبية الصلبة. وكشف الافلان في بيان له أن الأمين العام للحزب ولد عباس سيجري لقاء مع الأحزاب من أجل الإعلان عن تأسيس الجبهة الشعبية الصلبة. واعتبر ولد عباس في وقت سابق أن التحديات والمخاطر والغليان السياسوي الذي تشهده البلاد هو الذي استوجب تأسيس هذه الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا اليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتظم 26 حزب للحفاظ على المكاسب المحققة منذ الاستقلال وبالخصوص خلال الـ 20 سنة و الاستقرار والأمن والطمأنينة. وتجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد دعا في رسالته بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد في 20 أوت الماضي إلى بناء جبهة شعبية قوية لضمان استقرار الجزائر وصمودها في وجه جميع المناورات الداخلية وكل التهديدات الخارجية والى التجند لكي يستمر البناء وتسخير جميع القدرات ببلادنا محذرا من”الأزمات الخارجية التي تدور على حدودنا المثقلة بمخاطر الإرهاب المقيت وشبكات الجريمة المنظمة.”
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