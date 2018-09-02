

انطلاق اللقاءات السنوية الأفرومتوسطية للكاتبات الشابات انطلقت، أمس، فعاليات اللقاءات السنوية الأفرومتوسطية للكاتبات الشابات بالجزائر العاصمة، بمشاركة 40 كاتبة جزائرية والعديد من المختصين في مجال الكتاب من دور نشر و مكتبات



اجتماع للأحزاب السياسية الداعمة لرئيس الجمهورية اليوم أعلن حزب جبهة التحرير الوطني عن تنظيم اجتماع للأحزاب السياسية الداعمة لرئيس الجمهورية اليوم، من أجل إنشاء الجبهة الشعبية الصلبة. وكشف الافلان في بيان له أن



تنديد فلسطيني وأممي بقرار واشنطن وقف تمويلها لـ«أونروا» · غوتيريش يأسف لقرار واشنطن وقف تمويل “أونروا” نددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقرار واشنطن قطع المعونة عنها، رافضة الانتقادات الأميركية



أسعار القمح تقفز 18 % منذ بداية العام أثرت الظروف المناخية هذه السنة في إنتاج القمح؛ إذ تشير التوقعات إلى حصاد منخفض ومخزون أقل لدى أكبر الدول المنتجة لهذا المحصول في العالم، وبالتالي



ضبط بندقيتين نصف آليتين ومسدس آلي بكل من برج باجي المختار وعين قزام ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 سبتمبر 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام ، بندقيتين (02) نصف آليتين من نوع سيمونوف ومسدس آلي



"الكوليــــــــــــرا" تُخيم على الدخول المدرسي ألقى وباء "الكوليرا" بظلاله على الدخول المدرسي لهذا العام، وبات الأولياء يعيشون في رعب تخوفا من انتقال الوباء إلى المدارس ، وبالرغم من مطالب النقابات بتأجيل الدخول المدرسي إلا أن وزيرة التربية الوطنية تراهن على إنجاح الموسم الدراسي وعلى حماية التلاميذ من " الكوليرا"، فهل ستنجح بن غبريط في التصدي للوباء ومنعه من التغلغل في الوسط المدرسي..؟.



جمعية التجار: ممثلو أسواق الجملة سيرفضون تسويق "الخضر" و"الفواكه" المستوردة · "بارونات" تسعى لتحطيم الانتاج المحلي والعودة لاستيراد الخضر والفواكه أعلنت الجمعية الوطنية للتجّار و الحرفيّين، أمس، أنّ ممثّلي أسواق الجملة للخضر و الفواكه سيرفضون تسويق



الأطباء المقيمون يعودون إلى الشارع اليوم أعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين الجزائريين عن عودة حركتها الاحتجاجية بعد شهرين من تجميد إضرابها الذي دام ثمانية أشهر كاملة. وكشفت التنسيقية في بيان لها أول



بن غبريط : أكثر من 12 ألف أستاذ استفادوا من التكوين كشفت وزيرة التربية الوطنية،نورية بن غبريط، أمس بالجزائر العاصمة،عن استفادة أزيد من 16 ألف موظف من دورات تكوينية منهم أكثر من 12 ألف أستاذ خلال