الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
02/09/2018 11:51:00

ضبط بندقيتين نصف آليتين ومسدس آلي بكل من برج باجي المختار وعين قزام


ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 سبتمبر 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام ، بندقيتين (02) نصف آليتين من نوع سيمونوف ومسدس آلي و(07) كيلوغرام من المتفجرات (TNT) وكمية من الذخيرة، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى سبعة (07) قنابل  تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بالمديةوفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان ، تاجري مخدرات بحوزتهما (100) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفارز أخرى مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(1040) لتر من الوقود بتندوف ، وأوقفت ستة (06) منقبين عن الذهب بحوزتهم (03) مولدات كهربائية و(06) مطارق ضغط ببرج باجي مختار من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني بالوادي ، (08) قناطير من مادة التبغ، في حين حجزوا كميات معتبرة من مختلف المشروبات تُقدر بــ(17862) وحدة خلال عمليات متفرقة بكل من وهران ومستغانم وتيارت وبعنابة ، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (11) شخصا كانوا على متن قارب مطاطي، في حين تم توقيف (26) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.

عدد القراءات 40 مرة | قراءات اليوم 40 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

انطلاق اللقاءات السنوية الأفرومتوسطية للكاتبات الشابات

انطلقت، أمس، فعاليات اللقاءات السنوية الأفرومتوسطية للكاتبات الشابات بالجزائر العاصمة، بمشاركة 40 كاتبة جزائرية والعديد من المختصين في مجال الكتاب من دور نشر و مكتبات
image

اجتماع للأحزاب السياسية الداعمة لرئيس الجمهورية اليوم

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني عن تنظيم اجتماع للأحزاب السياسية الداعمة لرئيس الجمهورية اليوم، من أجل إنشاء الجبهة الشعبية الصلبة. وكشف الافلان في بيان له أن
image

تنديد فلسطيني وأممي بقرار واشنطن وقف تمويلها لـ«أونروا»

·      غوتيريش يأسف لقرار واشنطن وقف تمويل “أونروا” نددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقرار واشنطن قطع المعونة عنها، رافضة الانتقادات الأميركية
image

أسعار القمح تقفز 18 % منذ بداية العام

أثرت الظروف المناخية هذه السنة في إنتاج القمح؛ إذ تشير التوقعات إلى حصاد منخفض ومخزون أقل لدى أكبر الدول المنتجة لهذا المحصول في العالم، وبالتالي
image

ضبط بندقيتين نصف آليتين ومسدس آلي بكل من برج باجي المختار وعين قزام

ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 سبتمبر 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام ، بندقيتين (02) نصف آليتين من نوع سيمونوف ومسدس آلي
image

"الكوليــــــــــــرا" تُخيم على الدخول المدرسي

ألقى وباء "الكوليرا" بظلاله على الدخول المدرسي لهذا العام، وبات الأولياء يعيشون في رعب تخوفا من انتقال الوباء إلى المدارس ، وبالرغم من مطالب النقابات بتأجيل الدخول المدرسي إلا أن وزيرة التربية الوطنية تراهن على إنجاح الموسم الدراسي وعلى حماية التلاميذ من " الكوليرا"، فهل ستنجح بن غبريط في التصدي للوباء ومنعه من التغلغل في الوسط المدرسي..؟.
image

جمعية التجار: ممثلو أسواق الجملة سيرفضون تسويق "الخضر" و"الفواكه" المستوردة

 ·      "بارونات" تسعى لتحطيم الانتاج  المحلي والعودة لاستيراد الخضر والفواكه أعلنت الجمعية الوطنية للتجّار و الحرفيّين، أمس، أنّ ممثّلي أسواق الجملة للخضر و الفواكه سيرفضون تسويق
image

الأطباء المقيمون يعودون إلى الشارع اليوم

أعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين الجزائريين عن عودة حركتها الاحتجاجية بعد شهرين من تجميد إضرابها الذي دام ثمانية أشهر كاملة. وكشفت التنسيقية في بيان لها أول
image

بن غبريط : أكثر من 12 ألف أستاذ استفادوا من التكوين

كشفت وزيرة التربية الوطنية،نورية بن غبريط، أمس بالجزائر العاصمة،عن استفادة أزيد من 16 ألف موظف من دورات  تكوينية منهم أكثر من 12 ألف أستاذ خلال
image

الرئيس بوتفليقة يعود إلى الجزائر

 أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كل الفحوصات الطبية والتحاليل في جنيف، وذكرت مصادر إعلامية أن  بوتفليقة سيعود إلى الجزائر . وأكدت الفحوصات الطبية أن رئيس
قيم هذا المقال
0