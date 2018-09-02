ضبط بندقيتين نصف آليتين ومسدس آلي بكل من برج باجي المختار وعين قزام





ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 سبتمبر 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام ، بندقيتين (02) نصف آليتين من نوع سيمونوف ومسدس آلي و(07) كيلوغرام من المتفجرات (TNT) وكمية من الذخيرة، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى سبعة (07) قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان ، تاجري مخدرات بحوزتهما (100) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفارز أخرى مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(1040) لتر من الوقود بتندوف ، وأوقفت ستة (06) منقبين عن الذهب بحوزتهم (03) مولدات كهربائية و(06) مطارق ضغط ببرج باجي مختار . من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني بالوادي ، (08) قناطير من مادة التبغ، في حين حجزوا كميات معتبرة من مختلف المشروبات تُقدر بــ(17862) وحدة خلال عمليات متفرقة بكل من وهران ومستغانم وتيارت . وبعنابة ، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (11) شخصا كانوا على متن قارب مطاطي، في حين تم توقيف (26) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.

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