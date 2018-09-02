الأطباء المقيمون يعودون إلى الشارع اليوم





أعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين الجزائريين عن عودة حركتها الاحتجاجية بعد شهرين من تجميد إضرابها الذي دام ثمانية أشهر كاملة. وكشفت التنسيقية في بيان لها أول أمس، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يوم 2 سبتمبر المقبل، تنديدا بصمت الوزارتين الوصيتين وعدم الوفاء بوعودهما- حسبهم-، داعية لإعادة فتح قنوات الحوار لمعالجة المطالب التي سبق رفعها للوزارتين. وتعود التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين إلى احتجاج اليوم أمام وزارة الصحة، بعد أكثر من شهرين من رجوعهم للمناوبات الاستشفائية التي قاطعها الأطباء لأكثر من ثمانية أشهر، واتهم المكلف بالإعلام في تنسيقية الأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، أمس، في تصريح لموقع إخباري جزائري وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي بإخلاف وعودهما بفتح حوار جاد من أجل الوصول لحل نهائي للأزمة التي يتخبط فيها القطاع منذ فترة طويلة وظهرت بشكل كبير خلال السنة الأخيرة حسبه، معتبرا أن العودة إلى الاحتجاجات جد منطقية بالمقارنة مع تعامل الوصاية مع ملفهم مؤكدا أن تجميد الإضراب كان شرط الوصاية للشروع في المفاوضات الذي تم تنفيذه أما في ما يخص المطالب التي سيرفعها الأطباء المقيمين خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة الصحة فتخص برمجة دورة استدراكية للمعنيين بنهاية الاختصاص، القيام بتطبيق محضر شهر أفريل المتفق عليه الخاص بالمختصين الجدد، والإعلان عن نتائج السنة الدراسية وتحديد الراسبين من الناجحين بشكل رسمي، كما يطالب المقيمون بإعادة إدماج الأطباء المقيمين المقصيين.

عدد القراءات 17 مرة | قراءات اليوم 17 مرة