الرئيس بوتفليقة يعود إلى الجزائر
أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كل الفحوصات الطبية والتحاليل في جنيف، وذكرت مصادر إعلامية أن بوتفليقة سيعود إلى الجزائر . وأكدت الفحوصات الطبية أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “بخير وعافية”، ويعود الرئيس بوتفليقة، إلى أرض الوطن، مساء أمس بعد استكمال جميع الفحوصات. وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت يوم الإثنين الماضي تنقل الرئيس بوتفليقة إلى جنيف لإجراء فحوصات روتينية. وغادرت طائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطار جنيف في سويسرا أمس، في حدود الساعة 14:48 بالتوقيت المحلي (الساعة 1:48 بتوقيت الجزائر) ، حسب ما جاء في الموقع GVA Dictator Alert، حساب توتير الذي يرصد بشكل آلي دخول وخروج الطائرات في مطار جنيف- وفقا لموقع كل شيء عن الجزائر-.
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