

أسعار القمح تقفز 18 % منذ بداية العام أثرت الظروف المناخية هذه السنة في إنتاج القمح؛ إذ تشير التوقعات إلى حصاد منخفض ومخزون أقل لدى أكبر الدول المنتجة لهذا المحصول في العالم، وبالتالي



ضبط بندقيتين نصف آليتين ومسدس آلي بكل من برج باجي المختار وعين قزام ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 سبتمبر 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام ، بندقيتين (02) نصف آليتين من نوع سيمونوف ومسدس آلي



"الكوليــــــــــــرا" تُخيم على الدخول المدرسي ألقى وباء "الكوليرا" بظلاله على الدخول المدرسي لهذا العام، وبات الأولياء يعيشون في رعب تخوفا من انتقال الوباء إلى المدارس ، وبالرغم من مطالب النقابات بتأجيل الدخول المدرسي إلا أن وزيرة التربية الوطنية تراهن على إنجاح الموسم الدراسي وعلى حماية التلاميذ من " الكوليرا"، فهل ستنجح بن غبريط في التصدي للوباء ومنعه من التغلغل في الوسط المدرسي..؟.



جمعية التجار: ممثلو أسواق الجملة سيرفضون تسويق "الخضر" و"الفواكه" المستوردة · "بارونات" تسعى لتحطيم الانتاج المحلي والعودة لاستيراد الخضر والفواكه أعلنت الجمعية الوطنية للتجّار و الحرفيّين، أمس، أنّ ممثّلي أسواق الجملة للخضر و الفواكه سيرفضون تسويق



الأطباء المقيمون يعودون إلى الشارع اليوم أعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين الجزائريين عن عودة حركتها الاحتجاجية بعد شهرين من تجميد إضرابها الذي دام ثمانية أشهر كاملة. وكشفت التنسيقية في بيان لها أول



بن غبريط : أكثر من 12 ألف أستاذ استفادوا من التكوين كشفت وزيرة التربية الوطنية،نورية بن غبريط، أمس بالجزائر العاصمة،عن استفادة أزيد من 16 ألف موظف من دورات تكوينية منهم أكثر من 12 ألف أستاذ خلال



الرئيس بوتفليقة يعود إلى الجزائر أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كل الفحوصات الطبية والتحاليل في جنيف، وذكرت مصادر إعلامية أن بوتفليقة سيعود إلى الجزائر . وأكدت الفحوصات الطبية أن رئيس



مساهل يشارك في ندوة وزارية لمنتدى التعاون الصين-إفريقيا سيشارك وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل اليوم ببكين في الندوة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون الصين-إفريقيا, حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت . وأوضح البيان



الجزائر ستُعلق استيراد "العدس" و"الحمص" · أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري ،عبد القادر بوعزقي، أمس، بالجزائر أن الخضر والفواكه المنتجة سليمة وهي محل مراقبة مستمرة من طرف