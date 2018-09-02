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02/09/2018 11:16:00

مساهل يشارك في ندوة وزارية لمنتدى التعاون الصين-إفريقيا


سيشارك وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل اليوم ببكين في الندوة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون الصين-إفريقيا, حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت . وأوضح البيان  أن هذه الدورة التي تأتي تحضيرا للقمة الثالثة لمنتدى التعاون الصين-إفريقيا, المرتقبة يومي 3 و 4 سبتمبر 2018, ستسمح لوزراء الشؤون الخارجية بإجراء "تقييم الشراكة بين الصين و إفريقيا و استكمال الوثيقتين الأساسيتين اللتان ستتوجان القمة, و بالتحديد "إعلان بكين و مخطط العمل 2019-2021"، وستكون هذه الندوة فرصة لمساهل, الذي يقود الوفد الجزائري, للقاء بعض نظرائه الافريقيين.

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