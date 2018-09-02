الجزائر ستُعلق استيراد "العدس" و"الحمص"





· أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري ،عبد القادر بوعزقي، أمس، بالجزائر أن الخضر والفواكه المنتجة سليمة وهي محل مراقبة مستمرة من طرف المصالح المختصة، نافيا أن يكون استهلاك هذه المنتجات أية علاقة بحالات "الكوليرا" التي سجلت مؤخرا في بعض ولايات الوطن. وقال وزير الفلاحة خلال الندوة الصحفية التي عقدها في مقر و وزارته إن التكفل بوباء الكوليرا من اختصاص وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات والتي تطلع بدور القضاء عليها، نافيا أن تكون الخضر والفواكه سببا في نقل الوباء، مطالبا المستهلكين بضرورة إتباع شروط النظافة قبل إستهلاك المنتوجات الفلاحية، مشيرا أن محاربة الفلاحين الذين يستعملون المياه القذرة في السقي عن طريق ثلاث إجراءات هي حجر المعدات المستعملة في السقي، إتلاف المحاصيل الزراعية المنتجة منه، ويتم تحريك رفع دعوة قضائية ضد المخالفين، رافضا "التهويل" ضد المنتجات الفلاحية الجزائرية من طرف بعض الأطراف التي تريد – حسبه- الإضرار بالإقتصاد الوطني.

40 هكتارا سقيت بالمياه القذرة..والفلاحون في قفص الاتهام

أكد وزير الفلاحة أن :"..المنتوج الفلاحي من خضر أو فواكه سليم، وأطمئن المواطن والمستهلك .. يستطيعون استهلاك الخضر والفواكه دون اشكال ودون خوف فهي سليمة ومتباعة من طرف مختلف الادارات المختصة ولا يجب أن نهول أو نبالغ”، مشيرا أن "الخضر والفواكه ليست مؤهلة لاحتواء هذا الوباء وإلا كل الفلاحين كانوا ليصابوا بهذا الداء، وعلميا السقي بالمياه العادية لا يمكن أن تؤدي إلى هذا المرض ونحن نسقي في كل الحالات الخضر والفواكه، وهي موجودة في الأسواق والمواطنين يستهلكونها بصفة عادية وعادية جدا.. فقط يجب أن نحترم قواعد النظافة وهي غسل الخضر والفواكه”، مؤكدا أن مصالحه قامت بمسح شمل 10 ولايات، وخلص إلى أن من بين مليوني هكتار، لم يتم سقي إلى 40 هكتارا بالمياه القذرة، وقد تم اتلاف تلك المحاصيل ومعاقبة الجناة.

60 مليون قنطار حصيلة الإنتاج الفلاحي لموسم 2018

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن الموسم الفلاحي لعام 2017 -2018، قد حقق نجاحا استثنائيا، بتحقيق إنتاج يقدر بحوالي 60 مليون قنطارا في مختلف المنتوجات الفلاحية، مؤكدا أن إنتاج القمح الصلب قد بلغ حوالي19 مليون قنطار، بزيادة تقدر بـ 46 بالمئة، مقارنة بعام 2013، والتي بلغ الإنتاج فيها حوالي 13 مليون قنطار، مشيرا أن كمية الحبوب المجمعة من الفلاحين، قد بلغت حوالي 27 مليون قنطار، بزيادة تقدر بـ 11 مليون قنطار مقارنة بالسنة الماضية، أي بارتفاع يقدر بـ 67 بالمئة.

.. أكثر من 13 ألف فلاح استفادوا من القروض

كشف عبد القادر بوعزقي،أن عدد الفلاحين الذين استفادوا من القروض بلغ 13 ألف و540 فلاح، وبلغت قيمة المبلغ الممنوح إلى 6 ملايير و800 مليون دينار جزائري، وقال إن الفلاحين الذين استفادوا من قرض التحدي بلغ 322 فلاح، وأضاف أن قيمة المبلغ وصل إلى 9 ملايير و 300 مليون دينار جزائري.

..الجزائر ستعلق استيراد "العدس" و"الحمص"..وارتفاع المساحات المزروعة بالبقوليات

كشف الوزير أن الجزائر ستعلق استيراد العدس قريبا، مؤكدا أن القرار يخص أيضا الحمص، مؤكدا أن المساحة المزروعة للبقوليات بلغت 115 الف هكتار، وقارن عبد القادر بوعزقي، الانتاج بسنة 2015/2016، أين بلغت 77 ألف و113 هكتار، لترتفع بـ 49 بالمائة، مشيرا إلى أن خلال سنة 2008 سجّلت61 ألف هكتار، حيث ارتفعت النسبة بـ 100 بالمائة.وبلغت المردودية المتوسطة لكل البقوليات -حسب تصريحات الوزير-،12 قنطار للهكتار الواحد في 2018،حيث كان لا يتجاوز 11 هكتار بالسنوات الماضية. وأضاف بوعزقي،أن النتائج المسجلة لهذه السنة،في انتاج البقوليات،سجلت مليون و300 ألف قنطار، في حين وصلت في 2015-2016،700 ألف و153 قنطار.وحقق الموسم الفلاحي ارتفاعً بـ69 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

لأوّل مرة .. الجزائر تسجّل ارتفاعً قياسيا في انتاج الحبوب

قدّم وزير الفلاحة النتائج المسجلة في مجال الفلاحة خلال سنة 2018، وتطرق إلى كمية الحبوب المجمعة، حيث قال أن قطاعه سجّل ارتفاع قياسي لأول مرة في الجزائر،أين وصل إلى 27 مليون قنطار، وبلغت الكمية في السنة الماضية 16 مليون و181 مليون و843 قنطار أي بارتفاع 67 بالمائة، أما القمح الصلب -يقول الوزير-، فبلغ 76 بالمائة من الكمية الإجماية المجمعة، بـ 19 مليون و933 الف و389 قنطار.وفاقت الكمية المجمعة لهذه السنة،الحملة الماضية التي قدرت بـ 13 مليون و658 ألف و199 قنطار،أي بارتفاع يقدر بـ 46 بالمائة.

مدير معهد باستور : لا علاقة للخضر والفواكه بانتشار داء الكوليرا

فند الدكتور زبير حراث مدير معهد باستور الأنباء المتداولة والقائلة بتسبب بعض الخضر والفواكه في انتشار وباء الكوليرا في الجزائر، مطمئنا المواطنين بسلامة المنتوجات الفلاحية وأكد القضاء على هذا الوباء خلال الايام المقبلة في ظل تناقص عدد الاصابات إلى 74 حالة مؤكد وتماثل 66 مصاب للشفاء التام. وأوضح الدكتور حراث في تصريح للإذاعة الجزائرية أمس أن التحاليل التي أجراها معهد باستور على بعض العينات من البطيخ الأخضر كانت نتائجها " سلبية" ما يؤكد سلامة البطيخ من أي تلوث ، مشددا على أن الخضر والفواكه ليس لها أي علاقة بداء الكوليرا بالنظر إلى أن كل نتائج التحليلات على عينات من الخضر والفواكه كانت " سلبية" ولم نجد أي أثر لهذه الجرثومة، مؤكدا أن 74 حالة مؤكدة بوباء الكوليرا ، مشيرا إلى تماثل 66 مصاب للشفاء حيث غادروا المستشفى، مضيفا أن عدد حالات الإصابة في تراجع وسيتم القضاء على هذا الوباء خلال الايام المقبلة . وأوضح حراث أن الحالات المؤكدة تخص 6 ولايات هي البويرة بـ 3 حالات، البليدة بـ 39 حالة، تيبازة بـ 15 حالة، الجزائر العاصمة بـ 15 حالة، المدية وعين الدفلى بحالة واحدة لكل ولاية ، مؤكدا أن 132 حالة غادرت المستشفى أي ما يعادل نسبة 66 بالمائة من العدد الإجمالي للحالات المقيمة بالمستشفى ، مؤكدةا بأن بقية المرضى مقيمين على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية لبوفاريك.

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