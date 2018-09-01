جمال ولد عباس يشرف غدا على تاسيس "الجبهة الشعبية الصلبة "
يتوقع غدا القيام وبمبادرة من قبل حزب جبهة التحرير الوطني حسب المعلومات التي هي بحوزتنا الى تنظيم اجتماع للأحزاب السياسية الداعمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واستنادا لذات المصادر اطلق على المبادرة "الجبهة الشعبية الصلبة "
وحسب البيان الصادر عن الحزب هذا السبت افاد ان الأمين العام للحزب جمال ولد عباس سيلتقي مع الأحزاب من أجل الإعلان عن تأسيس الجبهة الشعبية الصلبة.واكد جمال ولد عباس ان الدافع الى تاسيس
الغليان السياسوي الذي تشهده البلاد هو الدافع والمحفز الذي استوجب تأسيس هذه الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا اليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتظم 26 حزب للحفاظ على المكاسب المحققة منذ الاستقلال وبالخصوص خلال الـ 20 سنة و الاستقرار والامن والطمأنينة.
عدد القراءات 49 مرة | قراءات اليوم 49 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك