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01/09/2018 17:25:00

جمال ولد عباس يشرف غدا على تاسيس "الجبهة الشعبية الصلبة "


يتوقع غدا القيام وبمبادرة  من قبل حزب جبهة التحرير الوطني حسب المعلومات التي هي بحوزتنا الى تنظيم اجتماع للأحزاب السياسية الداعمة لرئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة  واستنادا لذات المصادر اطلق على المبادرة  "الجبهة الشعبية الصلبة "

وحسب البيان  الصادر عن الحزب هذا السبت افاد ان  الأمين العام للحزب جمال ولد عباس سيلتقي مع الأحزاب من أجل الإعلان عن تأسيس الجبهة الشعبية الصلبة.واكد جمال ولد عباس ان الدافع الى تاسيس 

الغليان السياسوي الذي تشهده البلاد هو الدافع والمحفز الذي استوجب تأسيس هذه الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا اليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتظم 26 حزب  للحفاظ على المكاسب المحققة منذ الاستقلال وبالخصوص خلال الـ 20 سنة و الاستقرار والامن والطمأنينة.

 

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