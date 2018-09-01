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01/09/2018 16:36:00

انطلاق بداية استعمال الطاقة الشمسية في 3 مؤسسات تربوية بالمسيلة


 

  شرعت ولاية  المسيلة  مع بداية هذا الدخول المدرسي في استعمال الطاقة الشمسية لتموين 3 مؤسسات تربوية بالطاقة الشمسية على سبيل تجربة نموذجية, وهو ما  أكده  والي الولاية, حاج مقداد. خلال اجتماعه بالمجلس الولائي الموسع أن المؤسسات التربوية التي تمون بالطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء تقع ببلديات المسيلة و سيدي عيسى و بوسعادة مضيفا أن مصالح الولاية لا تدخر أي جهد للتشجيع على استعمال الطاقات المتجددة لتموين بالمؤسسات التربوية بالكهرباء عبر إقليم هذه الولاية الشاسعة الذي يتجاوز ال75 ألف كلم مربع

. ومن شأن هذا النوع من الطاقات المتجددة أن يسهم في توسيع شبكة الكهرباء لتشمل المؤسسات التربوية التي تقع بالمناطق النائية التي يتعذر مد شبك الكهرباء إليها خصوصا في جنوب الولاية.

إنشاء لجنة ولائية لمعاينة و تفتيش وضعية جميع المؤسسات التربوية

من جهة اخرى, أشار حاج مقداد إلى أن كل المؤسسات التربوية الجديدة التي يتم فتحها خلال الموسم الدراسي الجديد بعد أن كانت مشاريع مجمدة قد تم إنجازها في ظرف "قياسي و تكون جاهزة و مجهزة بكل الأثاث المدرسي و التجهيزات البيداغوجية اللازمة مشددا على ضرورة استغلال الإعانات المالية الممنوحة للبلديات لدعم النقل المدرسي و توفير التدفئة عبر جميع المؤسسات التربوية. و اعلن في هذا الصدد عن إنشاء لجنة ولائية لمعاينة و تفتيش وضعية جميع المؤسسات التربوية في مجال المياه الصالحة للشرب. تجدر الإشارة إلى أن الدخول المدرسي المقبل سيشهد استلام 48 قسما دراسيا جديدا و 10 مجمعات مدرسية بكل منالمسيلة و بوسعادة و أولاد دراج و برهوم و مقرة و تارمونت و سيدي عيسى و أمجدل و عين الملح و عين الريش بالإضافة إلىنصف داخلية (200 وجبة) بمتوسطة المعذر ببوسعادة و ثانوية ببلدية خطوطي سد الجير.

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انطلاق بداية استعمال الطاقة الشمسية في 3 مؤسسات تربوية بالمسيلة

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