عودة رئيس الجمهرية الى ارض الوطن ه>ا المساء
من المتوقع ان تحط طائرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم ، عائدا إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية اعتيادية بجنيف السويسرية. للاشار خبر عودة الرئيس الى الديار تداولته وسائل اعلامية محلية مؤكدة بان نتائج الفحوصات الطبية اكدت ان الرئيس بخير .
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